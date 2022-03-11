Пенсии, субсидии и соцпомощь при эвакуации можно перевести на другой адрес – Кубраков

Пенсии, субсидии и соцпомощь при эвакуации можно перевести на другой адрес – Кубраков

За 15 дней, прошедших с начала войны с россией, Укрпочта смогла оперативно адаптироваться к новым условиям и продолжить выполнять свои важные социальные функции.

В частности, уже сейчас можно перевести получение пенсий, субсидий и соцпомощи по новому адресу в случае вынужденной смены места пребывания. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Для перевода социальных выплат по новому адресу необходимо только сообщить свои новые данные по ссылке: bit.ly/pensiionline.

Кроме этого, Укрпочта ввела бесплатную переадресацию посылок в другие города и области и сделала бесплатным их хранение.

«В настоящее время более 3 миллионов клиентов главной почты страны, независимо от местопребывания в Украине, могут получить социальные выплаты. Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены оставить собственные дома в поисках безопасного убежища», - написал министр.

Он также отметил, что сотрудники Укрпочты, наряду с дорожниками, железнодорожниками, портовиками и моряки, стали современными героями, продолжающими выполнять свои социально значимые функции.

«На сегодняшний день Укрпочта работает в полном объеме и предоставляет услуги во всех населенных пунктах страны, где это безопасно для работников и клиентов. В особо горячих точках пересылка посылок возможна в рамках больших городов», - отметил Кубраков.

Одним из важных достижений Укрпочты в военный период Кубраков назвал также налаживание международных каналов отправки и доставки посылок.

По его данным, недавно первый рейс Укрпочты отправился из Варшавы в Нью-Йорк. Из США в Украину обратным рейсом была доставлена партия гуманитарной помощи.

Подобные рейсы, анонсировал министр, станут регулярными. Следующий запланирован уже на 15 марта.

«В целом же Укрпочта возобновила международную доставку более чем в 30 стран мира. Она осуществляется транзитом через Польшу и дальше отправляется международными авиалиниями», - добавил министр.

Информацию об отправке товаров за границу можно получить по ссылке: bit.ly/exportnews.

«Я благодарю всю команду Укрпочты, в частности Игоря Смилянского, за оперативные и системные решения, которые позволили в максимально короткие сроки наладить работу критически важной государственной компании», - написал Кубраков.

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