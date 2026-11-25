Пенсия.. / © ТСН

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Пенсионеры в Украине получают выплаты не в один день: средства поступают по индивидуальному графику, который зависит от способа доставки. Поэтому одни украинцы увидят деньги на счетах уже в начале месяца, а другим придется ждать подольше.

Когда пенсионерам поступит пенсия за декабрь 2026 и как проверить точную дату выплаты, сообщают в Пенсионном фонде.

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Пенсионные выплаты в Украине производятся ежемесячно в период от 4 до 25 числа. Для каждого получателя определена индивидуальная дата зачисления денежных средств.

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Сроки получения средств зависят от метода выплаты. В частности, пенсионеры, получающие средства на банковские карты, обычно имеют их до 10 числа. Доставка пенсий через «Укрпочту» происходит по отдельному графику и может длиться до 25 числа.

Как узнать дату выплаты пенсии в декабре

Узнать, когда поступит пенсия за декабрь, украинцы могут онлайн. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда и открыть раздел «Моя пенсия». Там будет указана индивидуальная дата последующего начисления.

Также получить информацию можно по телефону горячей линии Пенсионного фонда: 0800503753. Звонки бесплатные. Кроме того, пенсионеры могут обратиться непосредственно в ближайший сервисный центр ПФУ.

Следует учесть, что пенсионеры, которые получают деньги через Укрпочту, могут забрать выплаты только в рабочие часы почтовых отделений. Так что дата фактического получения пенсии зависит не только от индивидуального графика выплат, но и от режима работы почты.

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В то же время в ПФУ определяют категории граждан, которым пенсии выплачивают в первоочередном порядке — до 10 числа каждого месяца. Речь идет об участниках боевых действий, ветеранах, людях с инвалидностью в результате войны, украинцах с особыми заслугами перед Родиной, а также членах семей погибших защитников.

Пенсии в Украине — последние новости

В Украине изменили правила подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий. Теперь пенсионерам и тем, кто только планирует выходить на заслуженный отдых, не нужно самостоятельно собирать справки и документы. Кроме того, в страховой стаж могут отнести периоды работы даже в случаях, когда работодатель не платил за работника взносы.

В то же время в Украине перерасчет военных пенсий зависит от нескольких факторов. В частности, учитывают основания для пересмотра выплат, размера денежного довольствия, документы по пенсионному делу, соответствующие справки и предварительные расчеты Пенсионного фонда. Поэтому единый размер повышения, который бы применялся ко всем военным пенсионерам, не предусмотрен.

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