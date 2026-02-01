Пенсии в феврале — кто из украинцев не получит деньги

Сразу две категории пенсионеров в Украине рискуют не получить ежемесячные выплаты / © ТСН

В феврале 2026 года некоторые пенсионеры могут остаться без пенсий. Причина — невыполнение обязательных требований Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кому выплаты не перечислят

кто проживает на временно оккупированных территориях или находится за границей и не прошел физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года гражданам с оккупированных территорий или выехавших оттуда, но не предоставили Пенсионному фонду подтверждение, что не получают пенсионные выплаты из РФ

«Если выплата пенсии прекращена с 1 января 2026 из-за непрохождения 2025 года физической идентификации, то ее возобновят после прохождения такой идентификации», — отметили в ведомстве.

Напомним:

По состоянию на октябрь 2025 года общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,2 млн человек, из них 2,8 млн — работающих пенсионеров. Статистика Пенсионного фонда Украины свидетельствует, что средний размер пенсии составляет почти 6,5 тысячи гривен, а у работающих пенсионеров — чуть более 7 тысяч гривен.

Это означает, что более половины пенсионеров, получающих менее 5 тысяч гривен, фактически живут значительно ниже реального прожиточного минимума. Пенсию более 10 тысяч гривен в Украине получают только 15% пенсионеров, от 5 до 10 тысяч гривен — почти 30%.

Размер средней пенсии в Украине, который составляет около 133 евро, является одним из самых низких показателей в Европе, свидетельствуют данные ресурса «Опендатабот».

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год на пенсии запланировано выделить 1 027 млрд гривен, что больше на 123 млрд гривен по сравнению с 2025 годом. Это около 19% всех расходов госбюджета — самая большая социальная статья расходов.