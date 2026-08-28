Пенсии в сентябре 2026 года: кто может получить доплаты и сколько начислят

Доплата к пенсии

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В сентябре часть украинских пенсионеров получат пенсию с дополнительными выплатами. Речь идет о нескольких разных видах доплат, за возраст, содержание детей, особом статусе, потребности в постоянном уходе и проживании на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Отдельное общее повышение пенсий именно с 1 сентября не предусмотрено. Дополнительные деньги получат только пенсионеры, которые отвечают установленным для конкретной выплаты условиям. Часть доплат Пенсионный фонд назначается автоматически, а для других следует обратиться с заявлением и документами.

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Возрастные доплаты: от 300 до 570 гривен

Пенсионерам, достигшим 70 лет, предусмотрены ежемесячные возрастные доплаты. Их размер зависит от возраста:

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от 70 до 74 лет включительно — до 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Право на такую выплату имеют пенсионеры, общий размер которых не превышает 10 340,35 грн.

Важно, что эти суммы не прилагаются друг к другу. К примеру, после 75-летия человек не будет получать одновременно 300 и 456 грн. Вместо предварительной доплаты устанавливается новая — до 456 грн.

Если 70, 75 или 80 лет исполняется в течение месяца, доплата назначается со дня достижения соответствующего возраста. Обращаться в Пенсионный фонд для ее оформления не нужно — перерасчет производится автоматически.

Одинокие пенсионеры от 80 лет могут получать пособие по уходу

Отдельная государственная социальная помощь предусмотрена для одиноких людей, которым исполнилось 80 лет и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

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Для получения выплаты недостаточно достичь 80-летнего возраста. Необходимость в постоянном уходе должна подтвердить врачебно-консультативная комиссия.

Размер пособия для этой категории составляет 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году такой прожиточный минимум составляет 2595 грн, следовательно выплата равна 1038 грн в месяц.

Эта помощь не устанавливается автоматически только по факту достижения определенного возраста. Для его назначения необходимо подать заявление и документы, предусмотренные законодательством.

Доплата пенсионерам, удерживающим детей

Неработающие пенсионеры, имеющие на содержании детей младше 18 лет, также могут получать надбавку.

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Для пенсий по возрасту, по инвалидности и выслуге лет, назначенных по общему пенсионному законодательству, надбавка составляет 150 грн на каждого ребенка.

Обязательное условие — пенсионер не должен работать или быть зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель. При трудоустройстве выплату надбавки прекращают.

Другой размер предусмотрен для пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц. В этом случае надбавка на иждивенца составляет 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году это 1297,50 грн.

Что изменилось с выплатами почетным донорам

До 2026 года Почетные доноры Украины имели право на ежемесячную прибавку к пенсии в размере 10% прожиточного минимума на одного человека.

Однако с 26 января 2026 года норма, которая предусматривала назначение этой надбавки новым получателям, утратила силу.

В то же время пенсионеры, получившие право на такую надбавку раньше, его не потеряли. Поэтому почетным донорам, которым выплата была установлена до изменения законодательства, ее продолжают начислять.

Это означает, что в сентябре такую доплату получат не все владельцы соответствующего статуса, а только те, кому право на нее было установлено раньше.

Для части пенсионеров от 65 лет действует гарантированный минимум 4213 гривен

Эту выплату важно не путать с отдельной надбавкой. Государство не добавляет 4213 грн к уже назначенной пенсии, а гарантирует, что при выполнении определенных условий общая пенсионная выплата не будет ниже этой суммы.

В 2026 году минимальная пенсионная выплата 4213 грн предусмотрена, в частности, для неработающих пенсионеров от 65 лет, имеющих полный страховой стаж: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Если пенсия человека рассчитана ниже, устанавливается доплата в сумме, которой не хватает до гарантированного уровня. Поэтому фактический размер доплаты для каждого пенсионера будет разным.

Доплата пенсионерам, проживающим на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС

В 2026 году некоторые безработные пенсионеры могут получать ежемесячную доплату в размере 2595 грн. Она предусмотрена для людей, постоянно проживающих на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о зоне безусловного (обязательного) отселения и зоне гарантированного добровольного отселения.

Однако проживание на такой территории сейчас не дает автоматического права на доплату. Пенсионер также должен был жить или работать там по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года и иметь соответствующий статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Еще одно условие — пенсионер не должен работать. Если трудоустроится или переедет на территорию, для которой такая доплата не предусмотрена, ее выплату прекратят.

Если в государственных реестрах нет информации, подтверждающей проживание человека на загрязненной территории в требуемый период, эти сведения можно подтвердить дополнительно. Специальный экспериментальный механизм действует до 30 сентября 2026 года.

Кому в сентябре нужно обратиться в Пенсионный фонд

Не все перечисленные выплаты оформляются одинаково. Например, возрастная доплата по достижении 70, 75 или 80 лет устанавливается Пенсионным фондом автоматически, если человек отвечает необходимым условиям.

Для выплат, право на которые зависит от обстоятельств, о которых Пенсионный фонд не может узнать автоматически, могут потребоваться заявление и подтверждающие документы. Это касается, в частности, пособий на постоянный уход и надбавок на содержание детей.

Поэтому если пенсионер отвечает условиям определенной программы, но доплаты в пенсионной выплате нет, следует проверить, нужно ли для ее назначения подавать отдельное заявление.

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