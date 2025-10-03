Пенсии в следующем году вырастут: у кого и насколько увеличатся выплаты 2026-го

пенсия. / © ТСН

В Украине уже в следующем 2026 году пенсии увеличатся благодаря повышению прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

У кого вырастут выплаты и насколько, рассказал адвокат Иван Хомич в интервью УНИАН.

По его словам, самый большой прирост получат пенсионеры со стажем и те, чьи выплаты привязаны к минимальной зарплате.

В 2026 году прожиточный минимум вырастет от 2 361 грн до 2 595 грн. Соответственно, минимальная пенсия достигнет той же суммы. Вырастет и максимальная пенсия — с 23 610 грн до 25 950 грн – это десять прожиточных минимумов).

Повышение коснется и тех, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты. Она увеличится с 8 000 грн до 8 647 грн.

"Минимальная зарплата в Украине уже два года не росла. В 2026-м она увеличится до 8 647 грн. В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет, и у которых есть полный лет 30)", - объяснил адвокат.

Кроме того, с января вырастет доплата за сверхурочный стаж. В следующем году за каждый дополнительный год будет поступать 25,95 грн. вместо нынешних 23,61 грн.

Адвокаты обратили внимание, что особых изменений в выплатах по инвалидности не предусмотрено. Размер пособия будет зависеть от группы: 1 группа – 100% от пенсии по возрасту, 2 группа – 80%, 3 группа – 60%. Однако увеличение прожиточного минимума автоматически поднимет и минимальные пенсии для этой категории - с 2361 грн до 2595 грн.

Пенсии для лиц со стажем будут колебаться в пределах от 2595 грн до 25950 грн. Конкретная сумма будет зависеть от официальной зарплаты и отработанных лет. Наибольшее влияние имеет уровень зарплаты: чем она была выше, тем больше начисления ожидает пенсионера.

По словам специалиста, снижение пенсии большинству украинцев не угрожает. На уровне украинского законодательства заложен принцип, что даже если в случае перерасчета пенсионные выплаты снижаются, то лицам все равно выплачивают пенсию в том размере, который был установлен раньше.

Напомним, эксминистерша социальной политики Оксана Жолнович отмечает, что минимальная зарплата в Украине должна составлять не менее 12 тысяч гривен, что составляет 60% от средней заработной платы. Также необходимо установить прожиточный минимум и минимальную пенсию на уровне не менее 4500–4700 грн.

