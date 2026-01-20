Пенсии в Украине 2026 года: какой страховой стаж нужен и кому пересчитали выплаты с 1 января

Необходим страховой стаж для выхода на пенсию 2026 года

Реклама

Сколько страхового стажа нужно в 2026 году

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», основным критерием для выхода на пенсию в 2026 году является страховой стаж, а не только возраст, отметила начальник отдела Пенсионного фонда Украины в Ровенской области Татьяна Васильева.

чтобы выйти на пенсию в 60 лет , лицо должно иметь не менее 33 лет страхового стажа ;

для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 23 лет стажа ;

в 65 лет право на пенсию наступает при наличии не менее 15 лет стажа ⁠.

Эти требования к стажу определяются на дату достижения соответствующего пенсионного возраста, а не день обращения за назначением пенсии. Это означает, что если человек достиг нужного возраста в 2025 году, но подал заявление в 2026-м, для него применяются старые требования к стажу — соответственно 32 года для ухода на пенсию в 60 лет, 22 года для 63 лет и 15 лет для 65 лет ⁠.

Такой подход является частью постепенного роста требований: ранее, до 2025 года, необходимый стаж для 60 лет составлял 32 года, и ежегодно он увеличивается на один год до достижения 35 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет в 2028 году ⁠.

Реклама

Почему страховой стаж важнее возраста

В украинском законодательстве страховой стаж определяет право на пенсию независимо от календарного возраста: само количество лет, за которые лицо платило единый социальный взнос или имело другие периоды, учитываемые в стаж, является главным показателем для начисления пенсии ⁠. Если необходимый стаж на момент достижения возраста не хватает, право на пенсию откладывается до того времени, когда этот стаж будет накоплен.

Это значит, что человек может начать получать пенсию и в 63 и в 65 лет, но только при наличии соответствующего стажа. Если же стаж меньше 15 лет, пенсия по возрасту не назначается — в таком случае гражданин может претендовать на государственную социальную помощь, которую также выплачивает Пенсионный фонд Украины ⁠.

Какие выплаты пересчитали с 1 января 2026 года

Одновременно с новыми требованиями к стажу государство провело автоматический перерасчет минимальных пенсионных выплат, что предусмотрено Законом Украины «О государственном бюджете на 2026 год».

С 1 января минимальная заработная плата выросла до 8 647 гривен, и на этом основании были перечислены минимальные пенсии для определенных категорий пенсионеров ⁠.

Реклама

В частности, для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих полный страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин — размер пенсии не может быть меньше 3 458,80 гривны, что составляет 40% от минимальной заработной платы ⁠.

Этот перерасчет проведен в автоматическом режиме и обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно — повышенные выплаты начали поступать уже с января 2026 ⁠.

Практические выводы для будущих пенсионеров

В итоге, чтобы выйти на пенсию в 2026 году именно в 60 лет, украинцу необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа; чем меньше лет страхового стажа, тем позже наступает право на пенсию, но не ранее 63 или 65 лет в зависимости от количества стажа. Такой механизм стимулирует более длительное участие граждан в формальной занятости и уплате социальных взносов.

Для тех, кто уже достиг пенсионного возраста в 2025 году и обращается за своими выплатами в 2026-м, применяются требования к стажу по состоянию на дату достижения возраста — то есть 32 года для 60-летних, 22 года для 63-летних и 15 лет для 65-летних. Это правило позволяет избежать отмены прав тех, кто уже имел право на пенсию по старым требованиям в конце прошлого года.