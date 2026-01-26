Пенсии в Украине 2026 года: кому и на сколько увеличили выплаты, какие новые требования к стажу

Пенсия

В Украине от 1 января 2026 года снова повысили пенсионные выплаты.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, средний размер пенсии увеличился на 107,83 гривны — с 6436,79 до 6544,62 гривны.

Также выросли выплаты для работающих пенсионеров. В среднем они начали получать на 90 гривен больше — 7160,10 гривны против 7069,37 гривны раньше.

По состоянию на 1 января 2026 года в Украине насчитывается 10,2 миллионов пенсионеров, из которых 2,8 миллиона продолжают работать.

Наибольшая доля пенсионеров — 31,06% — получает пенсию в размере от 3001 до 4000 гривен .

Еще 29,64% имеют выплаты в пределах от 5001 до 10 000 гривен .

Пенсию от 4001 до 5000 гривен получают 20,21% украинцев.

Более 10 000 гривен ежемесячно выплачивают 15,41% пенсионеров.

До 3000 гривен получают 3,68% человек.

Большинство украинцев — 72,76% — получают пенсию по возрасту.

Пенсии по инвалидности назначены 14,7% граждан, в случае потери кормильца — 6,92%, за выслугу лет — 5,07%.

Социальные пенсии составляют 0,51%, а пожизненное денежное содержание судей — 0,04%.

Отметим: с 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет как мужчинам, так и женщинам, страховой стаж должен быть не менее 33 лет, в год больше 2025 года. В 2027 стаж вырастет еще на год, а в 2028 дойдет до 35 лет, и его рост прекратится.

