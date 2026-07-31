Пенсии в Украине будут оформлять иначе: кому с августа стаж будут засчитывать по новым правилам

Пенсия / © УНИАН

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В Украине уже со 2 августа станет проще оформлять пенсии. Пенсионный фонд часть необходимых документов будет получать самостоятельно. В частности, данные о трудовой деятельности.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

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Теперь Пенсионный фонд не потребует от украинцев документов, если нужные сведения содержатся в государственных реестрах. Это позволит ускорить процесс оформления пенсий и сократить количество справок, которые гражданам приходится собирать самостоятельно.

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Кроме того, изменения касаются и зачисления страхового стажа. Отдельные периоды работы могут учитываться даже в тех случаях, когда работодатель не уплатил единый социальный взнос (ЕСВ) и имеет соответствующую задолженность.

Впрочем, отмечают в Пенсионном фонде, правило по страховому стажу будет действовать только при определенных условиях. Отмечается, что работодатель должен своевременно представлять отчетность о начисленной зарплате, а сумма начисленного взноса должна соответствовать не ниже минимального страхового взноса. В таком случае период работы будет включен в страховой стаж, даже если сам ЕСВ фактически не был уплачен из-за долгов предприятия.

Кому это может помочь

В то же время, эти периоды не будут влиять на размер будущей пенсии, но могут помочь выполнить требование относительно минимальной продолжительности страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Например, в 2026 человек достигает 60-летнего возраста и имеет 32 года подтвержденного страхового стажа. Если еще два года работы официально отражены в отчетности работодателя, но взносы ЕСВ за этот период не уплачивались, их также могут учесть. В таком случае общий страховой стаж составит 34 года, что позволит человеку оформить пенсию по возрасту.

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Пенсии в Украине — последние новости

Юрист Михаил Вулах рассказал, что размер большинства пенсий в Украине определяется по простой формуле, в которую входят средняя зарплата, коэффициенты заработка человека и страховой стаж. Впрочем, он пояснил, что посредством справок о зарплате до 2000 года и оптимизации стажа можно законно увеличить сумму начислений.

В то же время пенсионеры, сменившие паспорт или фамилию, рискуют остаться без денег из-за неактуальных данных в реестре. Без своевременного обновления документов пенсионеры не смогут успешно пройти дистанционную физическую идентификацию.

Некоторые пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к пенсии, если удерживают нетрудоспособных членов семьи. Размер надбавки — около 1300 гривен на каждого человека. Право на нее имеют пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Впрочем, норма не распространяется на военнослужащих срочной службы.

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