Пенсии в Украине: что изменится для украинцев в августе, какие выплаты будут отменены

Пенсия

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С 1 августа 2025 года большинство украинских пенсионеров не почувствуют изменений в размере своих ежемесячных выплат. Однако некоторые категории граждан выплаты или их часть. Рассказываем, кому из пенсионеров и какие изменения ожидать в августе.

Пенсионный фонд возьмется за администрирование социальных пособий

Администрирование социальных пособий в Украине переходит в Пенсионный фонд, который упростит доступ к этим услугам.

Министерство социальной политики сообщает, что благодаря полной цифровизации процесс рассмотрения заявок на социальные выплаты и их ежемесячное начисление станет значительно быстрее.

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Теперь Пенсионный фонд Украины будет отвечать за назначение и выплату таких видов помощи:

государственная социальная помощь для лиц без права на пенсию и лиц с инвалидностью;

помощь по уходу;

выплаты лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на погребение для определенных категорий граждан, которые получали социальную помощь, но не имели права на пенсию.

Дополнительные выплаты для пенсионеров Всемирной продовольственной программы ООН прекращаются

С 1 августа 2025 года в Украине прекращает действовать программа поддержки Всемирной продовольственной программы ООН, которая предоставляла дополнительные выплаты пенсионерам и другим незащищенным слоям населения. Эта инициатива, действовавшая с 2023 года, обеспечивала ежемесячную финансовую помощь более 390 тысячам человек в девяти регионах страны, в частности в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

Помощь назначали тем, чей размер государственных выплат не превышал 3250 гривен, а именно: пенсионерам, людям с инвалидностью, а также тем, кто не имел права на пенсию.

Согласно информации Министерства социальной политики, программа была завершена в июле 2025 года из-за ограниченного финансирования.

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Средняя зарплата для расчета пенсий выросла

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы, используемый для исчисления пенсий. За июнь 2025 года этот показатель составляет 22 336 грн. 81 коп. Эта цифра является важным ориентиром для будущих пенсионеров, поскольку именно она одна из ключевых переменных в формуле расчета пенсий.

Напомним, что пенсия в Украине зависит от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. Для расчета пенсии соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за последние три года.

Следовательно, если украинец на протяжении всей жизни получал зарплату на уровне средней по стране, его пенсия все равно может быть ниже среднего показателя. К примеру, по состоянию на июнь 2025 года средняя зарплата в Украине для расчета пенсий составила около 22 тыс. грн. Человек, получавший такую зарплату и имеющий 35 лет стажа, может рассчитывать на пенсию около 5 тысяч.

Для получения пенсий необходимо пройти идентификацию

Согласно новому постановлению Кабинета Министров Украины, для продления выплаты пенсий и страховых выплат некоторые граждане должны будут подтвердить свое лицо. Это касается временно проживающих за границей или на временно оккупированных территориях. Важно, что это требование необходимо выполнить до 31 декабря ежегодно.

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Чтобы облегчить этот процесс, Пенсионный фонд Украины предусмотрел удобные способы идентификации — ее можно пройти онлайн через веб-портал ПФУ или с помощью видеосвязи. Для пенсионеров с временно оккупированных территорий существует дополнительное условие — нужно также подтвердить, что они не получают пенсии от Российской Федерации.

Для тех, кто получает пенсию через уполномоченный банк, процесс значительно упрощен. Достаточно один раз появиться в отделении после 1 июля 2025 года и осуществить любую финансовую операцию.

Кроме онлайн-методов, идентификацию можно пройти лично посетив сервисный центр ПФУ на подконтрольной территории или обратившись в консульство или посольство Украины за рубежом.

Пенсионные выплаты для ВПЛ: что изменится

Правительство приняло важное решение, регулирующее вопросы пенсионных средств для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), особенно тех, кто из-за полномасштабной войны остался на временно оккупированных территориях и потерял связь со своими украинскими банками.

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Согласно этому решению, пенсии ВПЛ, которые больше года не пользовались своими счетами или не проходили идентификацию, будут переведены на временное хранение в Пенсионный фонд. Это предусмотрено Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2025 год».

Важно, что это не значит утраты денег. Право на эти средства полностью сохраняется за пенсионерами. Если владельцы счетов или их законные наследники обратятся в Пенсионный фонд, они смогут получить всю сумму одним платежом. Это гарантирует, что деньги остаются защищенными, пока пенсионер не сможет возобновить контакт с банком или пройти идентификацию.