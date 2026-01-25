Пенсии в Украине: гражданам готовят новую модель выплат — что известно

Профессиональные пенсии вместо спецвыплат

В Украине планируется постепенно перейти на трехуровневую пенсионную систему, которая предполагает сочетание солидарных, профессиональных и накопительных выплат.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин в интервью РБК-Украина.

По его словам, нынешняя система приводит к ситуациям, когда люди с одинаковым стажем и подобными доходами получают разные суммы пенсий. Введение новой модели должно устранить дисбалансы и сделать начисления более справедливыми.

Солидарная пенсия — что это и как будут начислять деньги

Базой обновленной системы останется солидарная пенсия, размер которой будет напрямую зависеть от суммы взносов, уплаченных в течение трудовой жизни. По оценкам министерства, для людей с длительным стажем, в том числе учителей с более чем 40 годами работы, выплаты могут возрасти в 1,5-2 раза.

Также рассматривается возможность введения гарантированной базовой помощи для граждан, не сумевших накопить достаточный страховой стаж. Размер такой поддержки будет определяться ежегодно в госбюджете и ориентироваться на реальный прожиточный минимум.

В рамках реформы специальные пенсии не будут упраздняться, однако их планируют вывести из солидарной системы. Лица со льготным стажем смогут выходить на отдых раньше, но до достижения общего пенсионного возраста получат выплаты исключительно из профессиональной части.

Ключевой принцип — учет не только количества лет работы, но и объема средств, уплаченных за этот период. Таким образом, государство переходит к формуле, по которой пенсия напрямую будет отражать вклад человека в систему.

Полный переход от спецпенсий к профессиональным может занять более десяти лет — ориентировочно 13 лет в случае старта реформы с 2026–2027 годов.

Накопительный уровень

Третий уровень предполагает добровольные личные сбережения в старости. Речь идет о дополнительных взносах, которые могут уплачиваться параллельно с единым социальным взносом.

Ожидается, что механизм скоплений заработает не ранее 2027 года. В то же время участие в нем не будет обязательным, однако отказ от накоплений будет означать более низкий уровень доходов после выхода на пенсию.

Напомним, минимальная пенсия многодетной матери будет равна прожиточному минимуму 2026 года.

А еще раньше речь шла о том, кто может выйти на пенсию по возрасту 2026 года. А ведь условия в стране изменились.