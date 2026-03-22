Пенсии в Украине: кто не получит денег в апреле

Уже через две недели часть пенсионеров может столкнуться с приостановкой выплат.

Некоторые пенсионеры могут остаться без денег

До 1 апреля часть украинских пенсионеров должна выполнить обязательную процедуру идентификации, в противном случае выплаты могут быть временно приостановлены.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Прежде всего, это касается внутренне перемещенных лиц, а также граждан, проживающих на временно оккупированных территориях и тех, кто длительно находится за пределами Украины.

«Невыполнение требования в установленный срок может привести к остановке начислений уже с апреля. Дополнительно предусмотрено представление декларации о неполучении пенсионных выплат от России. Ее отсутствие также является основанием для приостановки выплат», — говорится в сообщении.

Пенсионерам, уже прошедшим идентификацию дистанционно, следует убедиться, что процедура засчитана. Решение направляется на электронную почту, указанную при подаче заявления.

Пенсии в Украине — последние новости

Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.

С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.

