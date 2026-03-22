Пенсии в Украине: кто не получит денег в апреле
Уже через две недели часть пенсионеров может столкнуться с приостановкой выплат.
До 1 апреля часть украинских пенсионеров должна выполнить обязательную процедуру идентификации, в противном случае выплаты могут быть временно приостановлены.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Прежде всего, это касается внутренне перемещенных лиц, а также граждан, проживающих на временно оккупированных территориях и тех, кто длительно находится за пределами Украины.
«Невыполнение требования в установленный срок может привести к остановке начислений уже с апреля. Дополнительно предусмотрено представление декларации о неполучении пенсионных выплат от России. Ее отсутствие также является основанием для приостановки выплат», — говорится в сообщении.
Пенсионерам, уже прошедшим идентификацию дистанционно, следует убедиться, что процедура засчитана. Решение направляется на электронную почту, указанную при подаче заявления.
Кабинет министров определил основные параметры индексации пенсий на 2026 год. Правительство уже согласовало основные показатели пересчета и завершает подготовку соответствующего нормативного акта.
С 1 марта выплаты украинцам будут повышены на 12,1%, что превышает индекс инфляции за предыдущий год на 4%, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Механизм индексации был определен в 2004 году Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». С 2005 года перерасчет осуществляли путем увеличения показателя средней заработной платы, но в 2014 году повышение пенсий было приостановлено. В 2017 году состоялась пенсионная реформа и норма закона об индексации пенсий была возобновлена.
Ранее сообщалось, что граждане Украины могут получать пенсионные выплаты, которые будут производиться без ограничения срока, то есть пожизненно.