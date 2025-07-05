Пенсии в Украине пересчитают: кто будет получать больше на 570 гривен

Пенсии вырастут

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В 2025 году в Украине повышение пенсий коснется только тех, кто достиг установленного возрастного порога. Речь идет о доплатах за возраст, на которые может претендовать большинство пенсионеров. Предельный размер такой надбавки составляет 570 гривен.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

«Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет произведена пропорционально количеству дней. Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн — то есть размер доплаты возрастет до 570 грн», — объяснили в ПФУ.

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Украинские пенсионеры старше 70 лет имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер этих выплат зависит от возраста и составляет:

до 570 грн — людям старше 80 лет

до 456 грн — людям в возрасте от 75-80 лет

до 300 грн — людям в возрасте от 70-75 лет

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Ранее сообщалось, что в июле украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных выплат, которые помогут увеличить их ежемесячный доход. Эти надбавки относятся к разным категориям граждан — от возрастных групп до тех, кто нуждается в особом уходе или имеет почетный статус. Важно, что некоторые из них начисляются автоматически, без необходимости подавать отдельные заявления.