Пенсии в Украине планируют рассчитывать по-новому: что изменится

Изменения в пенсионном обеспечении вступят в силу с июля следующего года.

Пенсии на Украине планируют рассчитывать по-новому.

В рамках пенсионной реформы в Украине планируется внедрить баллы в зависимости от количества лет труда и размеров уплаченных пенсионных взносов. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович на форуме Global Digital Social Forum.

"Мы хотим сделать такие изменения, которые бы показывали очень простой механизм исчисления и выплаты пенсий. Ведь люди всегда говорят о двух критериях: количестве лет, которые я работал, и количестве взносов, которые я платил. И это должно быть основой того, как это пенсия рассчитывается", – сказала она.

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Жолнович объяснила, что эти два критерия планируют закладывать в баллы, которые будут суммировать за каждый месяц работы гражданина. При достижении пенсионного возраста у человека будет совокупность баллов, которые переведутся в процент к средней зарплате по Украине.

"Потому что это наиболее релевантная категория, которая показывает реальность денежных средств. То, что мы все как украинцы в рамках средней зарплаты зарабатываем, это та сумма, по которой мы, как украинцы, в конкретном году живем. И потому это будет наиболее справедливый формат выплаты и накопления наших солидарных пенсионных взносов", – подчеркнула министр.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, изменения в пенсионном обеспечении вступят в силу с июля следующего года.

Новое пенсионное законодательство объединяет три ключевых компонента: солидарную пенсию, накопительную пенсию и добровольные пенсионные накопления.

"Сочетание солидарной и накопительной систем позволит обеспечить замещение 60% заработка человека в течение его жизни, что будет способствовать повышению финансовой стабильности граждан после выхода на пенсию", — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине может произойти изменение системы расчета пенсий. В новой системе будет учитываться как количество отработанных лет, так и сумма ежемесячных взносов, сделанных гражданином.

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