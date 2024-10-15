Пенсии в Украине в этом году значительно выросли: ПФУ обнародовал обновленные данные

В 2024 году бюджет Пенсионного фонда бездефицитный.
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2024 года. Рост пенсий опережает инфляцию.
Об этом говорится в данных ПФУ.
Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 грн или на 8,7% до 5 851,86 грн.
Инфляция в Украине с начала 2024 составила 6,5%.
Количество пенсионеров в Украине на 1 октября 2024 составило 10 342 593 человека. Это на 173 944 человека меньше, чем в начале года (10 516 537 человек).
Повышение пенсий
Основное повышение пенсий в Украине произошло в начале года, когда в Украине была проведена индексация пенсий с 1 марта 2024 года.
На 8% индексированы пенсии для:
- 9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях,
- 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств,
- 97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.
Напомним, украинцы могут получить надбавки к пенсии. Некоторые из них начаются автоматически, а остальным нужно будет подать заявление.
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