Пенсии в Украине в сентябре 2025: ждать ли повышения

Осенью масштабной индексации пенсий не будет, но часть пенсионеров получат надбавки по возрасту.

Вера Хмельницкая
В сентябре 2025 года пенсионеры в возрасте 70+ получат надбавки к пенсиям

В сентябре 2025 года украинские пенсионеры продолжат получать выплаты. В то же время, некоторым категориям пенсионеров нужно будет пройти идентификацию.

В 2025 году надбавку к пенсии могут получить граждане старше 70 лет. С 70 лет предоставляется компенсационная выплата, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки к пенсии в 2025 году:

  • 70-74 года — доплата 300 грн

  • 75-79 лет — 456 грн

  • 80+ лет — 570 грн

Выплаты начисляются автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

В Украине одинокие пенсионеры, которым более 80 лет, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут получить доплату к пенсии.

Для продления выплаты пенсий и страховых выплат временно проживающим за границей или на временно оккупированных территориях определены дополнительные требования.

Одна из них — прохождение физической идентификации ежегодно до 31 декабря. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью видеосвязи.

Выплата пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавших с таких территорий, производится при подтверждении информации о неполучении выплат от России.

Подать ответное сообщение можно онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью «Дія.Підпис».

Раньше мы писали о том, кто имеет право на выплату 13-й пенсии. Больше об этом читайте в новости.

Также сообщалось, что в Украине пенсии в 2025 году будут повышаться только тем, кто достигнет определенного возраста.

