Пенсии в Украине вырастут: какие доплаты и кому предусматривает госбюджет-2026
Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, возрастет от 2361 грн до 2595 грн.
Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год. Украинские пенсионеры будут получать другие суммы выплат.
Какие изменения ждут пенсионеров в следующем году, рассказала адвокат по вопросам трудового, корпоративного и административного права Иванна Ковальчук в комментарии «Телеграфу».
Госбюджет-2026 устанавливает новый прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность. Новая сумма выросла до 2595 грн — столько будут получать пенсионеры, имеющие минимальные выплаты.
Те пенсионеры, которые работали дольше установленного законом стажа, получают доплату — 25 гривен 95 копеек за каждый год работы. Однако, пояснила адвокат, даже если человек проработал на 10 лет больше нормы, доплата составит всего около 300 грн.
«Доплата за сверхурочный стаж в 2026 году составит 25 гривен 95 коп. за каждый дополнительный год стажа», — объяснила Иванна Ковальчук.
Отдельная категория пенсионеров — это проживающие в Чернобыльской зоне. В следующем году доплата для них возрастет до 2595 грн. Адвокат объяснила, что эта сумма выплачивается дополнительно к основной пенсии и является формой компенсации за проживание на радиационно загрязненных территориях.
Госбюджет на 2026 год предусматривает, что во время военного положения пенсии, превышающие десять прожиточных минимумов, будут ограничены. Такая максимальная пенсия увеличится с 23 610 до 25 950 гривен.
«Порядок такого ограничения определяется Кабмином», — объяснила Ковальчук.
Повышение коснется и тех, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты. Вырастет от 8 000 до 8 647 грн.
В то же время, в 2026 году на возрастные доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 75, 80 и 85 лет.
Между тем, пенсионеры, которые сейчас находятся за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны обязательно пройти процедуру идентификации, чтобы продолжать получать свои выплаты. Иначе — их могут приостановить или вообще прекратить.
Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла госбюджет-2026. Решение поддержали 257 народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех нардепов, поддержавших этот документ. Глава государства назвал это важным сигналом устойчивости и стабильного финансового обеспечения потребностей в следующем году.