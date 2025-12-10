Пенсии в Украине вырастут: какие доплаты и кому предусматривает госбюджет-2026

Пенсия. / © УНИАН

Верховная Рада приняла госбюджет на 2026 год. Украинские пенсионеры будут получать другие суммы выплат.

Какие изменения ждут пенсионеров в следующем году, рассказала адвокат по вопросам трудового, корпоративного и административного права Иванна Ковальчук в комментарии «Телеграфу».

Госбюджет-2026 устанавливает новый прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность. Новая сумма выросла до 2595 грн — столько будут получать пенсионеры, имеющие минимальные выплаты.

Те пенсионеры, которые работали дольше установленного законом стажа, получают доплату — 25 гривен 95 копеек за каждый год работы. Однако, пояснила адвокат, даже если человек проработал на 10 лет больше нормы, доплата составит всего около 300 грн.

«Доплата за сверхурочный стаж в 2026 году составит 25 гривен 95 коп. за каждый дополнительный год стажа», — объяснила Иванна Ковальчук.

Отдельная категория пенсионеров — это проживающие в Чернобыльской зоне. В следующем году доплата для них возрастет до 2595 грн. Адвокат объяснила, что эта сумма выплачивается дополнительно к основной пенсии и является формой компенсации за проживание на радиационно загрязненных территориях.

Госбюджет на 2026 год предусматривает, что во время военного положения пенсии, превышающие десять прожиточных минимумов, будут ограничены. Такая максимальная пенсия увеличится с 23 610 до 25 950 гривен.

«Порядок такого ограничения определяется Кабмином», — объяснила Ковальчук.

Повышение коснется и тех, чьи выплаты зависят от размера минимальной зарплаты. Вырастет от 8 000 до 8 647 грн.

В то же время, в 2026 году на возрастные доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 75, 80 и 85 лет.

Между тем, пенсионеры, которые сейчас находятся за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны обязательно пройти процедуру идентификации, чтобы продолжать получать свои выплаты. Иначе — их могут приостановить или вообще прекратить.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла госбюджет-2026. Решение поддержали 257 народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех нардепов, поддержавших этот документ. Глава государства назвал это важным сигналом устойчивости и стабильного финансового обеспечения потребностей в следующем году.