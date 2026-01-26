Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин

Пенсии возрастут

Пенсию в Украине хотят поднять до 6 тысяч гривен. Над таким уровнем минимальных выплат уже работает Кабмин.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

По его словам, повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие реформы солидарной системы. Пока же минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может вырасти почти в два раза.

Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украину ожидает коллапс социальной системы. «Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях», — сказал министр.

Пересмотр выплат касается большого пласта бюджетников — тех, кто работал на работах с не высокими зарплатами.

«Они все получают рост. Это значительное количество людей — треть пенсионеров», — заверил министр.

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии увеличиваться не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе. Сейчас идет финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что в Украине средний размер пенсии увеличился на 107,83 гривны — с 6436,79 до 6544,62 гривны.

Также выросли выплаты для работающих пенсионеров. В среднем они начали получать на 90 гривен больше — 7160,10 гривны против 7069,37 гривны раньше.