Пенсии в Украине выросли: кому и насколько повысили выплаты

Кому подняли пенсии в Украине / © ТСН

Украинцам повысили пенсии. После последнего пересчета некоторые категории украинцев получат большие выплаты.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кому подняли пенсию в апреле 2026

После последнего перерасчета пенсии некоторые украинцы стали получать большие выплаты. Средняя пенсия в Украине возросла до 7236,49 грн.

Наибольшее повышение получили пенсионеры, которые работают.

Несмотря на рост пенсий в апреле 2026 года почти каждый четвертый пенсионер получает пенсию в размере около 3,5 тыс. грн.

В то же время, доля самых низких пенсий постепенно снижается.

По сравнению с январем 2026 пенсии выросли на 691,87 гривну.

Пенсионеры, которые продолжают работать, в январе получали в среднем 7160 гривен, а после апрельского повышения будут получать ежемесячно около 7904 гривен.

В общем, после индексации пенсию повысили на 14%. Это больше чем год назад. Однако уровень инфляции в Украине год от года достиг почти 8%. Поэтому фактическое повышение пенсии произошло на около 6%.

Украинские пенсионеры могут получить доплату за внуков. Речь идет о тех пенсионерах, которые не работают, фактически содержат ребенка или внука до 18 лет и не получают выплат на ребенка от государства.

Это могут быть как родные дети, так и внуки, если пенсионеру приходится их содержать. Прибавка небольшая, но постоянная. За каждого ребенка, которого содержит пенсионер, можно получить надбавку в размере 150 гривен.

Надбавку более чем в 1000 гривен могут получить пенсионеры, проживающие одни. Такая надбавка доступна пенсионерам старше 80 лет. В Пенсионном фонде подчеркнули, что главное условие получения такой надбавки — пенсионер должен нуждаться в постоянном уходе от посторонних.