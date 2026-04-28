Пенсии возрастут не для всех: кто получит повышенные выплаты в мае

Реклама

Часть украинских пенсионеров в мае 2026 получит дополнительные денежные надбавки к основным выплатам. Право на эти доплаты имеют граждане, достигшие 65, 70, 75 или 80 лет в апреле, а также отвечают установленным критериям по стажу и размеру пенсии.

Об этом пишет «На пенсии».

Возрастные надбавки для пенсионеров от 70 лет

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионеры, чьи выплаты не превышают 10 340 гривен, имеют право на ежемесячные компенсационные доплаты. Размер надбавки зависит от возрастной категории:

Реклама

70 лет — до 300 гривен;

75 лет — до 456 гривен;

80 лет — до 570 гривен.

Важно учитывать, что в первый месяц после дня рождения сумма доплаты может быть начислена не полностью. Ее исчисляют пропорционально количеству дней, в течение которых пенсионер имел право на новую выплату.

Доплаты для лиц от 65 лет

Отдельная категория надбавок предусмотрена для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет. Главным условием для получения пособия является наличие необходимого страхового стажа: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Если пенсия таких лиц не достигает 40% от минимальной заработной платы (сейчас этот показатель составляет 3 200 гривен), государство назначает доплату, чтобы общая сумма выплаты равнялась этому минимуму.

Кто получит деньги в мае

Получить обновленные суммы уже в майских сведениях смогут пенсионеры, которые отпраздновали свой юбилей в апреле. Перерасчет происходит автоматически на основе данных Пенсионного фонда Украины, поэтому дополнительно обращаться в учреждения соцзащиты не нужно.

Реклама

Напомним, в Украине коренным образом меняется подход к назначению пенсий и подтверждение страхового стажа. Благодаря законопроекту №13705-д, принятому Верховной Радой 9 апреля 2026 года, обязанность доказывать свое право на выплаты переводится с гражданина на государственные органы.

Также мы писали, что часть пенсионеров после пересчета заметили отсутствие привычных доплат за возраст. Причиной стал установленный предел выплат.

Стоит напомнить, что проживающие на оккупированных территориях пенсионеры и те, кто длительное время находится за границей, должны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять свои деньги.

