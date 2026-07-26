Пенсии возрастут, но не для всех: кому в августе автоматически добавят до 570 гривен

Деньги. / © Национальный банк Украины

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В августе некоторые украинские пенсионеры получат автоматическое повышение пенсионных выплат благодаря возрастным доплатам.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда.

Право на ежемесячную компенсационную доплату имеют пенсионеры, достигшие определенного законом возраста. Размер надбавки зависит от возрастной категории:

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от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

Отмечается, что перерасчет производится автоматически после достижения соответствующего возраста, поэтому подавать заявление или обращаться лично для оформления доплаты не требуется.

При каких условиях назначают возрастную надбавку

Возрастную доплату к пенсии назначают только пенсионерам, у которых общий размер ежемесячной пенсионной выплаты не превышает 10 340,35 грн.

Доплату начисляют не с начала месяца, а со дня, когда пенсионер достиг соответствующего возраста — 70, 75 или 80 лет. Например, если 70-летие выпадает на 18 августа, то за август человек получит надбавку только через дни после дня рождения. Уже со следующего месяца она будет выплачиваться в полном размере.

Важно то, что эти возрастные надбавки не добавляются друг к другу. Если по достижении 70 лет пенсионер получает доплату 300 грн, то после 75-летия уже не будет получать 756 грн. Предыдущую надбавку заменят на большую — 456 грн. По достижении 80 лет размер возрастной доплаты увеличится до 570 грн.

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Напомним, некоторые украинские пенсионеры имеют право на специальную прибавку к пенсии – до 40%. Речь идет об особых заслугах перед государством. В частности, выплаты могут повысить героям Украины, гражданам, имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный», выдающиеся спортсмены, летчики-испытатели и т.д.

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