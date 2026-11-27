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Граждане Украины, переехавшие на постоянное место жительства за границу, могут и в дальнейшем получать украинскую пенсию при наличии межгосударственных соглашений о социальном обеспечении.

Однако в ряде стран для бесперебойного начисления средств действует обязательное условие — пенсионерам необходимо регулярно подтверждать, что они живы. В случае игнорирования этого требования или пропуска установленных сроков подачи документов выплаты могут быть приостановлены.

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Об этом сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

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Что нужно знать украинским пенсионерам, проживающим за рубежом

Порядок начисления пенсионных выплат определяется условиями международного соглашения между Украиной и государством, в котором постоянно проживает получатель. Средства могут поступать раз в квартал непосредственно на личный счет пенсионера в иностранном банке или выплачиваться при посредничестве компетентного органа страны проживания.

Для многих государств обязательным условием продолжения финансирования с первого квартала каждого года является предоставление справки о том, что пенсионер жив. Процедура оформления такого документа и конечные сроки его подачи в каждой стране имеют свои особенности.

До какого числа необходимо подать документы в Испании, Португалии, Словакии и Чехии

Украинцам, постоянно проживающим в Испании, Португалии, Словакии или Чехии и получающим выплаты на карту, необходимо ежегодно до 31 декабря подтверждать, что они живы. Для этого необходимо заполнить специальное заявление и заверить его в украинском посольстве или консульстве.

Готовый документ необходимо отправить по почте в Пенсионный фонд Украины.

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Правила для пенсионеров в Польше: как и куда подать документ, подтверждающий, что человек жив

Для украинцев пенсионного возраста, постоянно проживающих на территории Польши и получающих выплаты в соответствии с двусторонним межгосударственным соглашением, предусмотрена специальная процедура. Официально заверенное заявление о подтверждении факта нахождения в живых необходимо отправить по почте непосредственно в Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области, поскольку именно это ведомство курирует выполнение договоренностей между двумя странами.

В ПФУ сообщили адрес для отправки документов: 79016, г. Львов, ул. Митрополита Андрея, 10.

Заверить заявление можно в одном из следующих органов или учреждений, таких как:

Управление социального страхования Польши (ZUS);

уполномоченное лицо дипломатического представительства или консульского учреждения Украины в Польше;

польский нотариус.

Пенсия в Болгарии: почему документ, подтверждающий, что человек жив, необходимо отправить ещё в ноябре

Для украинцев пенсионного возраста, постоянно проживающих в Болгарии, действуют отдельные ежегодные правила. В течение ноября им необходимо отправить по почте в Пенсионный фонд Украины специальный бланк УКР/БГ 5 «Свидетельство о том, что правоспособное лицо находится в живых», которое подтверждает, что правоспособное лицо находится в живых.

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Перед отправкой этот документ необходимо официально заверить. Заверить документ можно у нотариуса по месту постоянного проживания или непосредственно в территориальном отделении Национального института страхования Республики Болгария.

Такая процедура закреплена в профильном соглашении между социальными ведомствами двух государств в рамках выполнения двустороннего договора о социальном обеспечении.

В каких странах украинским пенсионерам не нужно направлять справку в ПФУ

Для пенсионеров из Украины, поселившихся в ряде других государств, механизм получения выплат значительно упрощен. В частности, в странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве — перечисление украинских пенсий осуществляется через местные уполномоченные учреждения. Благодаря такому взаимодействию между ведомствами людям не приходится самостоятельно готовить и отправлять в Пенсионный фонд Украины какие-либо заявления или бланки о том, что они живы.

Аналогичные правила действуют в отношении украинцев, постоянно проживающих в Азербайджане, Молдове и Грузии (Сакартвело). В этих государствах мониторинг и обеспечение пенсионных выплат осуществляют местные государственные структуры в соответствии с действующими международными соглашениями, поэтому пенсионерам не нужно ежегодно подтверждать этот факт отдельными документами.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

В ПФУ пояснили, что средства, которые пенсионер не успел получить при жизни, начисляются, начиная с того месяца, в котором он скончался. Право на выплату этих денег имеют члены семьи, проживавшие вместе с ним на момент смерти, а также нетрудоспособные родственники, находившиеся на его иждивении.

В то же время пенсионеры могут получать ежемесячную доплату в размере от 596,85 до 1 038 гривен за особые заслуги перед государством. Ее начисляют к уже назначенной пенсии, а ее точный размер в 2026 году определяют индивидуально. Право на такую бессрочную надбавку имеют Герои Украины, кавалеры орденов, ветераны войны, известные спортсмены, космонавты, многодетные родители и матери-героини.

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