Пенсии, жилищные субсидии и помощь малообеспеченным семьям: какие новые услуги появятся в "Дії"

Больше не нужно будет собирать кучу документов, ходить в различные учреждения и стоять в очередях. Сделать это можно будет в несколько кликов, заполнив заявку на портале.

Минсоцполитики совместно с Минцифры расширяют пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях. Скоро украинцы смогут онлайн оформить жилищные субсидии, пенсии, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и обратиться за социальными услугами в электронной форме.

Соответствующее постановление приняло правительство Украины во время заседания.

В рамках пилотного проекта украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; на детей одиноким матерям; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Также украинцы смогут на портале "Дія" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги. Можно будет подавать все необходимые заявления и декларации в электронном виде, без лишних очередей и потраченного времени.

Услуги будут доступны благодаря продолжению экспериментального проекта Единой информационной системы социальной сферы. Это система, которую создают Минсоцполитики и Минцифры. Она обеспечивает прозрачность и автоматизацию процессов начисления соцвыплат, а также введет электронный документооборот в социальной сфере.

К концу 2021 года пилотный проект заработает для граждан не менее чем в двух областях.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку