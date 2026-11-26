Пенсия после смерти пенсионера

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Деньги, которые пенсионер не успел получить при жизни, начисляются включая тот месяц, в котором он ушел из жизни. Претендовать на эту пенсию могут родственники, которые жили под одной крышей с умершей на дату его смерти. Также это право распространяется на нетрудоспособных близких, которых он содержал.

Об этом сообщают в ПФУ.

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Что делать, если пенсионер умер, а пенсия осталась: как получить деньги и кто имеет на это право

Оформить запрос на получение таких денег можно двумя путями: обратившись непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или направив обращение дистанционно через электронный веб-портал ведомства.

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Независимо от того, подаются ли бумаги лично или в электронном формате, пакет необходимых документов не меняется. К заявлению обязательно прилагаются:

удостоверение личности заявителя;

свидетельство о смерти пенсионера;

подтверждение родственной связи с ним;

реквизиты банковского счета для перевода;

паспорт или другие справки как доказательство совместного проживания в день смерти.

Если выплату оформляют нетрудоспособные члены семьи, им дополнительно понадобится документальное подтверждение того, что они находились на содержании умершего.

Когда невыплаченная пенсия успела войти в наследство, к удостоверению личности и свидетельству о смерти нужно добавить еще и свидетельство о праве на наследство. Но это требование не действует для пенсий, назначенных по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»: такие деньги наследством не считаются и выдаются при условии, что родственники обратились за ними в течение полугода после смерти получателя выплат.

Официальной датой обращения считается день, когда работники Фонда приняли заявление вместе со всеми необходимыми бумагами. При условии онлайн-подачи такой датой является момент регистрации заявки с загруженными скан-копиями документов.

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Начисленные деньги Пенсионный фонд переводит на счет получателя в банке. При отсутствии открытого счета деньги выплачивают наличными через международную платежную систему «Швидка копійка» — забрать их можно в каждом отделении Ощадбанка, показав паспорт и ИНН.

Правила получения пенсии в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, что часть украинских пенсионеров, которая постоянно проживает за границей в странах с международными договорами о пенсионном обеспечении, рискует остаться без выплат с начала 2027 года, если не подтвердит, что она жива.

В частности, получатели пенсий в Испании, Португалии, Словакии и Чехии должны до 31 декабря отправить по почте в ПФУ заявление, заверенное в украинском посольстве или консульстве.

В Польше такой документ, заверенный у ZUS, нотариуса или в дипучреждении, присылают в ГУ ПФУ во Львовской области, а в Болгарии специальный формуляр УКР/БГ 5, заверенный в Национальном институте страхования или нотариуса, нужно подавать ежегодно в ноябре.

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Кроме того, в Украине обновили порядок подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий. Теперь ПФУ будет в первую очередь проверять информацию в публичных электронных реестрах, а закон запрещает требовать от граждан бумажные справки, если данные уже есть в системе. Периоды работы также могут засчитать, даже если работодатель не платил взносы.

Если сведений в реестрах нет, человек может подать трудовую книжку или другие документы, а в случае их полного отсутствия — подтвердить стаж по свидетельству как минимум двух бывших коллег.

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