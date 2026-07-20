Пенсионерам дадут тысячи гривен доплаты: кто может получить деньги

Кому из пенсионеров могут выплатить доначисления

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Украинским пенсионерам могут выплатить единовременную доплату в несколько тысяч гривен. Пенсионный фонд проводит выплату не только обновленных ежемесячных пенсий, но и единовременных сумм за прошедшие периоды. Поэтому некоторые граждане могут получить задолженность по пенсии.

Об этом пишут «На пенсии».

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Задолженные деньги начисляются тем гражданам, чье право на повышение возникло раньше, чем фактически произошел перерасчет или были поданы необходимые справки.

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Чаще всего единоразовую доплату получают пенсионеры, которые продолжают работать. Благодаря накоплению дополнительного страхового стажа фонд перечисляет им выплаты.

Согласно законодательству, новая сумма пенсии выплачивается ежегодно с 1 апреля, но реальный перерасчет происходит с задержкой из-за графика представления работодателями отчетности об уплате единого взноса. После обработки данных фонд выплачивает пенсионеру не только новую сумму, но и накопленную разницу за все предыдущие месяцы, из-за чего итоговая выплата может оказаться значительно больше обычной.

Кроме пенсионеров, которые продолжают работать, получить доплату к пенсии могут лица, которые после назначения выплат предоставили документы о ранее не учтенном страховом стаже или подтвердили размер заработной платы.

Такое же правило действует при подтверждении права на дополнительные доплаты или надбавки. В этих ситуациях ПФУ определяет первоначальную дату возникновения права на более высокую пенсию и выплачивает всю должную сумму разницы.

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Для пенсионеров, которые продолжают работать, плановый пересчет осуществляется автоматически и не требует личного визита в учреждения.

Если же у вас есть новые справки о стаже, доходах или льготах, вам нужно лично обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и пакетом документов.

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Напомним, в Пенсионном фонде объяснили правила назначения пенсий для государственных служащих. Согласно законодательству, они имеют право на выплаты в размере 60% от заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Если человек на момент оформления пенсии уже не работает на госслужбе, расчет производится на основе зарплаты действующего работника на аналогичной должности и в аналогичном ранге по его последнему месту работы.

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Для получения такой пенсии граждане должны достичь пенсионного возраста, иметь достаточный страховой стаж и по состоянию на 1 мая 2016 года соответствовать одному из условий: иметь не менее 10 лет стажа госслужбы и работать на должности на эту дату или накопить не менее 20 лет стажа госслужбы независимо от места работы.

Размер пенсии определяется из совокупного дохода, с которого уплачивались взносы. В него входят должностной оклад, надбавки за ранг и выслугу лет, премии, компенсации за дополнительную нагрузку, материальная помощь и другие предусмотренные законодательством доплаты.

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