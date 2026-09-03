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Пенсионерам дали время до 15 сентября перед прекращением выплат — кого касаются изменения
ПФУ предупредил получателей пенсий и субсидий
Получатели пенсий, субсидий, льгот и других социальных выплат, получающих деньги через Укрэксимбанк, должны изменить банк до 15 сентября 2026 года. Иначе выплаты будут поступать через Укрпочту.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
В «Укрэксимбанке» проинформировали ПФУ о прекращении от 1 октября 2026 сотрудничества с Фондом в части обслуживания счетов получателей пенсий, жилищных субсидий и льгот, а также других государственных социальных выплат.
Что нужно сделать получателям денег
Если пенсия или иная выплата от Пенсионного фонда сейчас поступает на счет в Укрэксимбанке, необходимо до 15 сентября включительно выбрать другой уполномоченный банк.
После открытия счета в новом банковском учреждении получатель должен уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого подается заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной помощи. В заявлении следует указать реквизиты нового счета.
Подать заявление можно двумя способами:
через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
лично в любом сервисном центре ПФУ.
Для получения выплат нужно выбрать банк из перечня уполномоченных финансовых учреждений, через которые Пенсионный фонд производит выплату пенсий, льгот, субсидий и других государственных социальных выплат.
Что будет, если банк не изменить
ПФУ отдельно предупредил: если получатель не откроет счет в другом уполномоченном банке и не уведомит Фонд о новых реквизитах, выплаты не прекратятся.
В таком случае после прекращения обслуживания через Укрэксимбанк деньги будут выплачиваться через отделение АО «Укрпочта».
Напомним, ранее стало известно, что пенсионеры, которые ухаживают за людьми с инвалидностью по причине психических расстройств, могут получать дополнительную государственную помощь.