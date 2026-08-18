Пенсионерам доплачивают 5 667 грн в месяц: кто имеет право на выплату

Доплата 5667 гривен / © pexels.com

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Часть украинских пенсионеров имеет право на специальную ежемесячную надбавку к основным выплатам. В 2026 году ее размер составляет 5 667 гривен. Между тем, оформление доплаты требует личного обращения и подтверждения соответствующего статуса.

Больше об этом рассказал портал «На пенсии».

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Некоторые украинские пенсионеры могут получить ежемесячную доплату более 5,6 тыс. грн.

Дополнительные деньги предусмотрены законом для лиц, которые подверглись политическим преследованиям или участвовали в борьбе за независимость Украины в ХХ веке.

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Право на выплаты имеют те, кто:

был официально реабилитирован после политических репрессий;

участвовал в борьбе за независимость Украины в ХХ веке;

был незаконно заключен по политическим мотивам;

принудительно удерживался или направлялся в психиатрические учреждения по политическим убеждениям.

Норма действует в соответствии с Законом Украины №3113-ІХ «О внесении изменений в законы Украины „О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов“ и „О пенсиях за особые заслуги перед Украиной“ в отношении борцов за независимость Украины в XX веке и некоторых других лиц», который парламент принял в 2023 году.

Сколько доплачивают в 2026 году

Первоначально ежемесячную надбавку установили на уровне 4200 гривен, но эта сумма подлежит ежегодной индексации. Благодаря этому в 2026 году размер выплаты вырос до 5 667 гривен в месяц.

Прибавка добавляется к основному размеру пенсии, выплачивается ежемесячно и не является единовременным пособием или заменой основной пенсии.

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Автоматически выплату не начисляют — только по возрасту или факту получения пенсии ее не назначат. Для оформления нужно подать в ПФУ соответствующее заявление и документы, подтверждающие статус реабилитированного лица или участника борьбы за независимость Украины.

Доплата назначается с даты обращения или с момента возникновения права на нее, однако не более чем за год до момента подачи заявления. Если же у пенсионера есть право на несколько разных надбавок, получать их одновременно невозможно — придется выбрать один, самый выгодный для себя вариант.

Пенсия в Украине 2026: последние новости

Напомним, украинцам, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж, государство гарантирует более высокий минимальный размер пенсии.

Начисленная выплата составляет не менее 40% минимальной заработной платы — в 2026 году это 4213 гривен в месяц, что существенно превышает общий минимум в 2595 гривен. Перерасчет осуществляется Пенсионным фондом Украины полностью автоматически для всех видов пенсий.

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Если же по достижении 65 лет выплату не повысили, причиной могут быть неполные данные о стаже в реестре. Проверить информацию можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ, а в случае отсутствия определенных периодов работы подать трудовую книжку и необходимые документы в сервисный центр. После обновления данных перерасчет будет произведен с даты возникновения права на доплату.

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