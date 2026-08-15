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Пенсионерам доплатят по 1200 гривен: кто получит надбавку уже в сентябре
Помимо основной пенсии украинцы имеют право на дополнительные выплаты.
В сентябре отдельные пенсионеры могут получить дополнительно около 1200 гривен к основной выплате.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Такая прибавка предусмотрена не для всех пенсионеров. Право на нее имеют неработающие граждане, получающие пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
Размер надбавки определяется как 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
2026 прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен, поэтому надбавка равна 1 297,50 гривны в месяц.
То есть фактически речь идет почти о 1 300 грн, которые могут выплачивать дополнительно к основной пенсии.
«Если человек отвечает установленным требованиям, надбавка выплачивается ежемесячно вместе с пенсией», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в августе некоторые украинцы получат разовую выплату ко Дню Независимости в размере до 3 100 грн.