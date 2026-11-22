Деньги / © Pexels

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В Украине для отдельных категорий пенсионеров действуют особые правила выплат. В частности, люди, которые находятся на полном государственном содержании и проживают в спецучреждениях, получают лишь четверть назначенной пенсии. Остальные средства направляются на оплату их проживания и содержания.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области.

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Пенсионерам, которые находятся на полном государственном содержании в учреждениях, выплачивают 25% от назначенной пенсии. Остальные 75% направляют на покрытие расходов на их проживание и уход. Такой порядок начинает действовать от первого числа месяца, следующего за месяцем зачисления человека на полное государственное содержание.

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В ПФУ объясняют, если размер назначенной пенсии превышает стоимость содержания в заведении, то пенсионеру выплачивают разницу между этими суммами. В то же время выплата не может быть менее 25% от общего размера пенсии.

Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения. В частности, пенсии за особые заслуги перед Украиной, назначенные в соответствии со статьей 14 Закона Украины №1767-III от 1 июня 2000 года, выплачиваются в полном объеме даже тогда, когда человек находится на полном государственном содержании.

Исключения для пенсионеров

Отдельные правила действуют для пенсионеров, которые находятся на государственном иждивении, но в то же время имеют нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их иждивении. В этом случае пенсию распределяют между пенсионером и его нетрудоспособными родственниками.

Сам пенсионер получает 25% назначенной выплаты. Оставшуюся часть средств могут направить на содержание нетрудоспособных членов семьи. В то же время, размер таких выплат не может превышать 50% назначенной пенсии.

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Для детей, лишившихся кормильца и находящихся на полном государственном содержании, также отдельные условия получения пенсий. В частности, детям-сиротам Пенсионный фонд перечисляет назначенную пенсию в связи с потерей кормильца в полном объеме. Никаких вычетов из этих средств не производят.

В то же время другие дети, находящиеся на полном государственном содержании, получают 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца.

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине изменили правила подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий. Теперь пенсионерам и тем, кто только планирует выходить на заслуженный отдых, не нужно самостоятельно собирать справки и документы. Кроме того, в страховой стаж могут отнести периоды работы даже в случаях, когда работодатель не платил за работника взносы.

В то же время в Украине перерасчет военных пенсий зависит от нескольких факторов. В частности, учитывают основания для пересмотра выплат, размера денежного довольствия, документы по пенсионному делу, соответствующие справки и предварительные расчеты Пенсионного фонда. Поэтому единый размер повышения, который бы применялся ко всем военным пенсионерам, не предусмотрен.

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С 2027 года часть украинок будет иметь большую прибавку к пенсии. Государство гарантирует специальную доплату женщинам, родившим пятерых или более детей и воспитавшим их не менее шести лет. Учитываются как родные, так и официально усыновленные дети.

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