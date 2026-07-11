Пенсионерам могут платить больше: кто и какие доплаты имеет право в 2026-м

Гривна. / © Национальный банк Украины

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Многие украинские пенсионеры считают, что могут получать только одну доплату к пенсии. Впрочем, законодательство предусматривает ряд надбавок и доплат, которые в определенных условиях могут начисляться одновременно.

Какие дополнительные выплаты доступны пенсионерам в 2026 году и кто имеет право на их получение — сообщило издание Новости.LIVE.

Доплаты за возраст

Пенсионерам определенного возраста предусмотрена ежемесячная компенсационная доплата:

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от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

В то же время эти надбавки не суммируют: если пенсионер получает доплату по достижении 70 лет, то после 75 или 80 лет ее просто увеличивают до нового установленного размера, а не добавляют еще одну выплату.

Возрастную доплату не назначают украинцам, у которых общий размер пенсии превышает 10 340,35 грн. Поскольку большинство украинских пенсионеров получают меньшие выплаты, именно эта надбавка одна из самых распространенных.

Доплата за сверхурочный страховой стаж

Украинцы, имеющие страховой стаж, превышающий установленную законом норму, также могут получить дополнительные начисления. Речь идет о:

более 35 лет стажа — для мужчин;

более 30 лет — для женщин.

За каждый полный год стажа сверх определенной нормы пенсия увеличивается на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В этом году размер такой доплаты составляет до 25,95 грн. за каждый дополнительный год страхового стажа.

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Доплаты за особые заслуги перед Украиной

Некоторые категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты за особые заслуги перед государством:

героев Украины;

лица, награжденные государственными орденами;

категории ветеранов и других граждан, определенных законодательством.

Размер доплаты зависит от статуса пенсионера, исчисляется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Прибавки для льготных категорий

Дополнительные выплаты также могут получать пенсионеры, имеющие специальный статус или относящиеся к льготным категориям. Речь идет о:

ветеранов войны;

лиц с инвалидностью в результате войны;

граждан, пострадавших от нацистских преследований;

лиц, обладающих правом на пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Доплата к минимальному размеру пенсии

Если после всех начислений размер пенсии остается ниже гарантированного минимального уровня, то Пенсионный фонд может назначить спецдоплату.

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В большинстве случаев ее устанавливают автоматически при условии, что пенсионер отвечает требованиям по возрасту и страховому стажу. В то же время, доплаты за особые заслуги перед Украиной не учитываются при определении минимального размера пенсии, поскольку они выплачиваются отдельно.

Напомним, некоторые украинцы могут лишиться части пенсии и субсидии. В случае изменения личных данных получатели обязаны известить об этом органы ПФУ в течение 10 календарных дней. Если этого не сделать, то излишне начисленные деньги придется вернуть, иначе их взыщут принудительно.

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