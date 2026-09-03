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Пенсионерам могут выплачивать 3209 грн ежемесячно: кто имеет право на помощь
Пенсионеры, которые ухаживают за людьми с инвалидностью по причине психических расстройств, могут получать дополнительную государственную помощь. Максимальный размер выплаты в 2026 году составляет 3209 грн в месяц.
Пенсионеры могут оформить себе дополнительную денежную государственную ежемесячную помощь, если ухаживают за людьми с психическими расстройствами. Для этого пенсионеры должны быть зарегистрированы или проживать вместе с человеком, имеющим инвалидность 1-2 группы вследствие психического расстройства.
Больше об этом рассказали в ПФУ.
Помощь пенсионерам, которые ухаживают за людьми с психическими расстройствами: как ее оформить
Денежную помощь выплачивают только дееспособным пенсионерам, если они зарегистрированы или фактически проживают на одной жилой площади с лицом с инвалидностью I или II группы из-за психических расстройств. Главное условие — наличие вывода врачебной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.
Выплата производится независимо от того, работает ли смотритель. Потому на эту выплату имеют право и пенсионеры.
Сумма пособия рассчитывается для каждого индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи за последние шесть месяцев.
Предельный размер выплаты 2026 года равен прожиточному минимуму на одного человека и составляет 3 209 гривен в месяц.
Обычно денежную помощь назначают на полгода. Но для неработающих пенсионеров действует исключение: им поддержку оформляют сразу на 12 месяцев.
Какие документы подготовить
Для оформления выплаты пенсионеру нужно собрать такой пакет документов:
заявление;
декларацию о доходах и доходах семьи;
справки о доходах (если сведения о них отсутствуют в базах данных ГНС или ПФУ и их невозможно получить по официальному запросу; в случае отсутствия справки добавляют письменное объяснение с указанием суммы);
заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости личности с инвалидностью в постоянном постороннем уходе;
копию выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справку к акту осмотра МСЭК.
В Пенсионном фонде отдельно обращают внимание на ситуацию, когда смотритель и человек с инвалидностью зарегистрированы по разным адресам, но живут вместе. В таком случае обязательно прилагается Акт обследования материально-бытовых условий фактического места жительства. Этот документ составляет уполномоченное лицо местного сельского, поселкового или городского совета.
Куда подать заявление на пособие 3209 грн
Выплата назначается с месяца обращения при условии, что полный комплект документов подали в течение этого же месяца.
Представить бумаги можно лично или в любом сервисном центре ПФУ, через ЦНАП, должностных лиц исполнительных органов местных советов.
Где получают самую высокую и низкую среднюю пенсию в Украине
Напомним, в Украине средний размер пенсии вдвое превышает установленный прожиточный минимум, а Пенсионный фонд фиксирует стабильное повышение выплат во всех регионах. По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2026 года средняя пенсия в стране составила 7236 гривен.
Самые высокие выплаты традиционно получают жители Киева — средняя пенсия в столице выросла до 9863 гривен. Наименьшую же среднюю пенсию получают жители Тернопольской области — она составляет 5612 гривен, хотя в начале года составила 5062,66 грн.