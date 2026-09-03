Пенсионерам могут выплачивать 3209 грн ежемесячно: кто имеет право на помощь

Помощь пенсионерам 3209 грн / © pexels.com

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Пенсионеры могут оформить себе дополнительную денежную государственную ежемесячную помощь, если ухаживают за людьми с психическими расстройствами. Для этого пенсионеры должны быть зарегистрированы или проживать вместе с человеком, имеющим инвалидность 1-2 группы вследствие психического расстройства.

Больше об этом рассказали в ПФУ.

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Помощь пенсионерам, которые ухаживают за людьми с психическими расстройствами: как ее оформить

Денежную помощь выплачивают только дееспособным пенсионерам, если они зарегистрированы или фактически проживают на одной жилой площади с лицом с инвалидностью I или II группы из-за психических расстройств. Главное условие — наличие вывода врачебной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

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Выплата производится независимо от того, работает ли смотритель. Потому на эту выплату имеют право и пенсионеры.

Сумма пособия рассчитывается для каждого индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи за последние шесть месяцев.

Предельный размер выплаты 2026 года равен прожиточному минимуму на одного человека и составляет 3 209 гривен в месяц.

Обычно денежную помощь назначают на полгода. Но для неработающих пенсионеров действует исключение: им поддержку оформляют сразу на 12 месяцев.

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Какие документы подготовить

Для оформления выплаты пенсионеру нужно собрать такой пакет документов:

заявление;

декларацию о доходах и доходах семьи;

справки о доходах (если сведения о них отсутствуют в базах данных ГНС или ПФУ и их невозможно получить по официальному запросу; в случае отсутствия справки добавляют письменное объяснение с указанием суммы);

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости личности с инвалидностью в постоянном постороннем уходе;

копию выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справку к акту осмотра МСЭК.

В Пенсионном фонде отдельно обращают внимание на ситуацию, когда смотритель и человек с инвалидностью зарегистрированы по разным адресам, но живут вместе. В таком случае обязательно прилагается Акт обследования материально-бытовых условий фактического места жительства. Этот документ составляет уполномоченное лицо местного сельского, поселкового или городского совета.

Куда подать заявление на пособие 3209 грн

Выплата назначается с месяца обращения при условии, что полный комплект документов подали в течение этого же месяца.

Представить бумаги можно лично или в любом сервисном центре ПФУ, через ЦНАП, должностных лиц исполнительных органов местных советов.

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Где получают самую высокую и низкую среднюю пенсию в Украине

Напомним, в Украине средний размер пенсии вдвое превышает установленный прожиточный минимум, а Пенсионный фонд фиксирует стабильное повышение выплат во всех регионах. По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2026 года средняя пенсия в стране составила 7236 гривен.

Самые высокие выплаты традиционно получают жители Киева — средняя пенсия в столице выросла до 9863 гривен. Наименьшую же среднюю пенсию получают жители Тернопольской области — она составляет 5612 гривен, хотя в начале года составила 5062,66 грн.

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