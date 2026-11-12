Пенсионерам могут выставить счет за газовый счетчик: когда придется платить

Счетчик / © Госпродпотребслужба

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Украинские пенсионеры могут получить платежи за проверку газовых счётчиков. Однако в большинстве случаев бытовые потребители не должны платить за эту процедуру. В то же время, существуют исключения, когда расходы придется покрывать самостоятельно.

Об этом сообщает "24 Канал".

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Кто должен оплачивать поверку газового счетчика

Плановая поверка бытовых газовых счетчиков бесплатна для потребителей. Все расходы покрывает оператор газораспределительной системы (ГРМ). В частности, компания должна за свой счет обеспечить демонтаж прибора, его транспортировку, проверку и последующую установку.

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Это правило действует для всех бытовых потребителей независимо от возраста. То есть, отдельных льгот для пенсионеров в этом случае не предусмотрено.

Когда за проверку придется заплатить

В то же время, существуют ситуации, когда владельцу жилья могут выставить счет. В частности, платной может быть внеочередная поверка, проведенная по требованию самого потребителя, если в ходе проверки специалисты не обнаружили никаких неисправностей.

Дополнительные затраты возможны и при обнаружении вмешательства в работу счетчика или его умышленного повреждения. В таких случаях может проводиться специальная экспертиза, а подтвержденные нарушения способны привести к финансовым последствиям.

Поэтому эксперты советуют не спешить оплачивать полученные квитанции, а сначала выяснить, за какие услуги начислили средства.

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Как часто нужно проверять газовый счетчик

Периодичность поверки зависит от класса точности прибора:

Класс точности 1,0 – раз в два года.

Класс точности 1,5 – раз в восемь лет.

В то же время, потребитель обязан обеспечить специалистам доступ к счетчику для проведения плановых работ.

Таким образом, за обычную плановую поверку пенсионерам платить не нужно, а если счет все же поступил, следует проверить основания его выставления.

Какие доплаты могут получить пенсионеры в 2026 году

Напомним, в 2026 году украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в зависимости от жизненных обстоятельств. В то же время, некоторые надбавки не назначаются автоматически — для их оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

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В частности, неработающим пенсионерам, удерживающим детей до 18 лет, предусмотрено 150 грн ежемесячно на каждого ребенка. Для военных пенсионеров в определенных условиях эта сумма составляет 1297,50 грн на одного нетрудоспособного члена семьи.

Отдельные доплаты могут получать люди, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для этого необходимо соответствующее медицинское заключение.

Также пенсионеры, отвечающие условиям проживания или работы в горных населенных пунктах, могут претендовать на доплату в размере 20% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Для оформления надбавок следует подать заявление и документы, подтверждающие право на выплаты. 2026 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 грн.

Военным пенсионерам могут увеличить доплаты в 2027 году

Напомним, в 2027 году отдельные категории военных пенсионеров могут получать около 1500 грн ежемесячной надбавки за содержание нетрудоспособных родственников. Увеличение выплат связано с запланированным повышением прожиточного минимума.

По разъяснению Пенсионного фонда, право на доплату имеют бывшие военнослужащие, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

Главное условие — нетрудоспособный член семьи должен находиться полностью на содержании пенсионера и не получать собственной пенсии или государственной социальной помощи.

Размер надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплату предусматривает Закон Украины №2262-XII, однако она не распространяется на бывших военнослужащих срочной службы.

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