Пенсионерам напомнили о правиле 90 дней: иначе можно потерять деньги
Пенсионный фонд объяснил, почему важно не упустить срок подачи документов для оформления пенсии.
Украинцам, достигающим пенсионного возраста, напомнили об ограниченном сроке для оформления пенсии. Чтобы получить выплаты с момента получения права на пенсию, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд не позднее чем через 90 дней.
Об этом идет речь в материале Radiotrek.
При пропуске этого срока пенсию назначат только со дня фактического обращения, а средства за предыдущие месяцы человек может потерять.
К примеру, если право на пенсию возникло в начале года, но документы подали только через несколько месяцев, выплаты за пропущенный период не компенсируются. Законодательство не предусматривает автоматического доначисления пенсии «задним числом».
Какие условия выхода на пенсию 2026 года
В этом году для выхода на пенсию действуют следующие требования по страховому стажу:
в 60 лет — не менее 32 лет стажа;
в 63 года — от 22 лет стажа;
в 65 лет — не менее 15 лет стажа.
Если у человека нет необходимого количества лет страхового стажа, пенсию ему не назначат.
Как подать заявление на пенсию
Оформить пенсию можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, так и онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.
В Пенсионном фонде советуют не откладывать представление документов и подготовить их заранее во избежание задержек и потери части выплат.