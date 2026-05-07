ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Пенсионерам напомнили о правиле 90 дней: иначе можно потерять деньги

Пенсионный фонд объяснил, почему важно не упустить срок подачи документов для оформления пенсии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Пенсионерам напомнили о правиле 90 дней: иначе можно потерять деньги

Украинцев предупредили о важном сроке оформления пенсии

Украинцам, достигающим пенсионного возраста, напомнили об ограниченном сроке для оформления пенсии. Чтобы получить выплаты с момента получения права на пенсию, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд не позднее чем через 90 дней.

Об этом идет речь в материале Radiotrek.

При пропуске этого срока пенсию назначат только со дня фактического обращения, а средства за предыдущие месяцы человек может потерять.

К примеру, если право на пенсию возникло в начале года, но документы подали только через несколько месяцев, выплаты за пропущенный период не компенсируются. Законодательство не предусматривает автоматического доначисления пенсии «задним числом».

Какие условия выхода на пенсию 2026 года

В этом году для выхода на пенсию действуют следующие требования по страховому стажу:

  • в 60 лет — не менее 32 лет стажа;

  • в 63 года — от 22 лет стажа;

  • в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Если у человека нет необходимого количества лет страхового стажа, пенсию ему не назначат.

Как подать заявление на пенсию

Оформить пенсию можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, так и онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.

В Пенсионном фонде советуют не откладывать представление документов и подготовить их заранее во избежание задержек и потери части выплат.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie