Пенсионерам напомнили о правиле 90 дней: иначе можно потерять деньги

Украинцев предупредили о важном сроке оформления пенсии

Украинцам, достигающим пенсионного возраста, напомнили об ограниченном сроке для оформления пенсии. Чтобы получить выплаты с момента получения права на пенсию, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд не позднее чем через 90 дней.

Об этом идет речь в материале Radiotrek.

При пропуске этого срока пенсию назначат только со дня фактического обращения, а средства за предыдущие месяцы человек может потерять.

К примеру, если право на пенсию возникло в начале года, но документы подали только через несколько месяцев, выплаты за пропущенный период не компенсируются. Законодательство не предусматривает автоматического доначисления пенсии «задним числом».

Какие условия выхода на пенсию 2026 года

В этом году для выхода на пенсию действуют следующие требования по страховому стажу:

в 60 лет — не менее 32 лет стажа;

в 63 года — от 22 лет стажа;

в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Если у человека нет необходимого количества лет страхового стажа, пенсию ему не назначат.

Как подать заявление на пенсию

Оформить пенсию можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, так и онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ.

В Пенсионном фонде советуют не откладывать представление документов и подготовить их заранее во избежание задержек и потери части выплат.

