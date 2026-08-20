Пенсионерам не могут отказывать в уже начисленных выплатах из-за нехватки средств

Пенсия

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Пенсионерам не могут отказывать в выплате уже начисленной пенсионной задолженности только потому, что на это не хватает бюджетных средств. Такой важный вывод сделал Верховный Суд по делу о пенсионном долге перед внутренне перемещенным лицом.

Суд признал незаконными отдельные нормы правительственного порядка, согласно которым выплата уже начисленных денег зависела от наличия финансирования. Решение, прежде всего, важно для ВПЛ, которым Пенсионный фонд начислил пенсию за прошлые периоды, но полностью ее не выплатил.

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Пенсионеру задолжали почти 200 тысяч гривен

Причиной судебного дела стала ситуация с пенсионером, получившим в 2015 году статус внутренне перемещенного лица.

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В апреле 2017 года ему перестали выплачивать пенсию по возрасту. Муж обратился в суд и добился возобновления выплат. Судебное решение вступило в законную силу в июле 2019 года.

Пенсионный фонд возобновил пенсию и определил сумму задолженности за период, в течение которого человек не получал денег. Она составила 199897,94 гривны.

Однако весь долг сразу не выплатили. В 2022 году пенсионер получил всего 532,18 грн, а в 2023 году — 3 957,42 грн. По состоянию на 1 декабря 2023 года ПФУ оставался должен ему 195 408,34 гривны.

Причиной такого медленного погашения был специальный правительственный порядок №1165. Он разрешал выплачивать подобные пенсионные долги в пределах денег, предусмотренных в бюджете, и в соответствии с установленной очередностью.

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Фактически человек мог иметь официально начисленный долг, но годами получать лишь небольшие его части.

Пенсионер обжаловал эти правила. 16 июля 2026 г. Верховный Суд по делу №320/60179/24 оставил кассационную жалобу Кабинета Министров без удовлетворения и согласился с решениями предыдущих судов.

Что решил Верховный Суд простыми словами

Главный вывод для пенсионеров состоит в том, что уже начисленная пенсия — это деньги, принадлежащие конкретному человеку. Если Пенсионный фонд определил сумму пенсионной задолженности, правительство не может своим подзаконным актом придумать дополнительные условия, по которым человек фактически годами будет ждать получения этих средств.

Верховный Суд объяснил, что Кабмин имеет право устанавливать порядок проведения выплат, определять организационные и технические процедуры. Но правительство не может изменять предусмотренные законом условия реализации права на пенсию или устанавливать ограничения, которых в законе нет.

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В рассматриваемом деле речь шла именно об уже начисленных средствах, а не о ситуации, когда человек только требует перечислить пенсию или начислить ему дополнительные суммы.

Могут ли не выплатить начисленную пенсию, если у ПФУ нет денег

Именно вопрос нехватки бюджетных средств стал одним из ключевых по этому делу.

По старым правилам, выплата пенсионной задолженности зависела от того, сколько денег было предусмотрено на это в бюджете. Если средств не хватало, пенсионеру могли выплатить только часть долга, а остальное оставить на будущее. Именно так произошло с истцом, из почти 200 тысяч гривен начисленной задолженности за два года он получил всего около 4,5 тысяч гривен.

Верховный Суд согласился с тем, что такие дополнительные ограничения нельзя устанавливать правительственным постановлением, если они не предусмотрены законом.

То есть, нельзя ввести правило, деньги человеку уже насчитали, но будут выплачивать их только тогда и в том объеме, насколько хватит средств в соответствующей бюджетной программе.

Закон также предусматривает, что при дефиците средств Пенсионного фонда для финансирования пенсий в солидарной системе такой дефицит покрывается за счет Государственного бюджета Украины.

Поэтому если пенсионная задолженность уже официально начислена, сама по себе нехватка бюджетных средств не позволяет Кабмину устанавливать дополнительные ограничения для ее получения.

Кого касается решения Верховного Суда

Здесь важно уточнение. Решение не означает, что Верховный Суд обязал немедленно выплатить все пенсионные долги всем пенсионерам Украины.

Конкретное дело касалось у внутренне перемещенного лица и пенсии, не полученной за прошедший период, выплачиваемой в соответствии с Порядком №1165. Поэтому решение особенно важно для людей, оказавшихся в похожей ситуации, им прекратили выплачивать пенсию, впоследствии выплаты возобновили, ПФУ определил сумму долга за прошлый период, но деньги так и не выплатили.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на права ВПЛ. Сам статус внутриперемещенного лица не должен ставить пенсионера в худшее положение по сравнению с другими получателями пенсий.

Государство может устанавливать для ВПЛ специальную процедуру получения денег, но такая процедура не должна сужать гарантированные законом права.

Выплатят ли теперь все долги автоматически

Нет. Решение Верховного Суда означает автоматического зачисления всех пенсионных долгов всем пенсионерам. Каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

Прежде всего имеет значение, официально ли Пенсионный фонд насчитал задолженность. Если человек только считает, что ему должны были насчитать больше, это уже другая ситуация.

Также нужно учитывать, почему возник долг, за какой период, было ли решение суда о возобновлении пенсии и применяли ли к выплате именно те правила Порядка №1165, которые были обжалованы. Верховный Суд признал противоправными и недействительными не весь документ, а абзац второй пункта 1 и пункт 4 Порядка №1165.

Что делать, если ПФУ уже начислил долг, но денег нет

Пенсионеру прежде всего следует выяснить, есть ли официально начисленная задолженность и каков ее точный размер.

Если этой информации нет, можно обратиться в Пенсионный фонд и попросить сообщить:

учитывается ли за человеком пенсионная задолженность;

за какой период она начислена;

какова ее сумма;

почему деньги до сих пор не выплачены.

Если пенсию ранее возобновляли через суд, следует иметь решение суда и документы ПФУ, подтверждающие сумму задолженности.

Если Пенсионный фонд продолжает не выплачивать уже начисленные средства, а ситуация пенсионера похожа на рассмотренное Верховным Судом, постановление от 16 июля 2026 г. по делу №320/60179/24 может быть важным аргументом для защиты своих прав.

В то же время само постановление не гарантирует, что деньги автоматически поступят на счет. В зависимости от конкретных обстоятельств может потребоваться отдельное обращение в Пенсионный фонд или защиту права в суде.

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