Пенсионерам платят доплату за внуков: кто может получить в 2026 году

Пенсионер

Реклама

2026 часть украинских пенсионеров может получить ежемесячную доплату за содержание детей или внуков. Речь идет о небольшой, но регулярной надбавке, которую назначает Пенсионный фонд Украины.

Об этом говорится в тексте 3 пункта Постановления Кабинета Министров Украины "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Кто имеет право

Доплату могут получить пенсионеры, которые:

Реклама

не работают;

фактически удерживают ребенка или внука до 18 лет;

не получают этого ребенка другие государственные выплаты.

Это могут быть как родные дети, так и внуки, если они находятся на иждивении.

Сколько платят

Размер надбавки 2026 составляет 150 гривен в месяц за каждого ребенка.

Эти средства прилагаются к основной пенсии — по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Как оформить

Чтобы получить доплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление.

Реклама

Обычно необходимы следующие документы: паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, свидетельство рождения ребенка и справка о содержании.

После проверки документов принимается решение о назначении выплаты.

Когда могут отменить

Доплата действует пока ребенку не исполнится 18 лет и при условии, что пенсионер не работает.

Если человек трудоустраивается или регистрируется как предприниматель, выплату прекращают. Также она может быть отменена, если ребенок начинает получать другую государственную помощь.

Реклама

Пенсионерам советуют вовремя сообщать об изменениях, иначе излишне выплаченные средства придется вернуть.

