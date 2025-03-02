Пенсионерам повысят выплаты: министр объяснила, как и кому проиндексируют пенсии

На 11,5% от суммы, которую человек получал в прошлом году, повысят выплаты.

В Украине будет осуществлен перерасчет пенсий от суммы, которую люди получали в 2024 году.

Об этом сообщила Оксана Жолнович — министр социальной политики Украины в эфире " Мы — Украина ".

Она отметила, что пенсии индексируют абсолютно всем категориям пенсионеров.

"Также для работающих пенсионеров будет произведен перерасчет, но с 1 апреля, потому что так определен законом", — добавила Жолнович.

Выплаты пенсионерам повысят на 11,5% от суммы, которую они получали в прошлом году.

Ранее уже говорилось, что в Украине в марте 2025 года проведут очередную индексацию пенсий. Пенсионеры от 1 марта получат перерасчет своих выплат, что позволит им получать на несколько сотен, а иногда даже более тысячи гривен больше.

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