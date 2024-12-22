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Пенсионерам предоставят дополнительные выплаты в 2025 году: кто и сколько получит

Пенсионерам предоставят дополнительные выплаты в 2025 году: кто и сколько получит

В Украине вырастут пенсии/Коллаж ТСН.ua

Пенсионный фонд Украины анонсировал новые выплаты чернобыльцам.

Дополнительная финансовая поддержка для пенсионеров, в частности, чернобыльцев, будет предоставлена в 2025 году. Они смогут получить надбавки к пенсиям, превышающим 2 тысячи гривен.

Об этом пишет Общественное.

Доплаты будут выплачиваться гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, и будут составлять 2,36 тысячи гривен.

  • является неработающим пенсионером;
  • постоянно проживала в зонах безусловного и добровольного отселения с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Эта выплата не является постоянной и предусмотрена только на период военного положения в Украине. Расходы на ее финансирование включены в государственный бюджет на 2025 год.

Однако доплату не получат покинувшие Чернобыльскую зону в указанный период или изменившие место жительства.

Напомним, ветеран Анатолий Леоненко, известный как Буйвол, отметил, что его пенсии не хватает даже на аренду однокомнатной квартиры с надлежащим ремонтом в Киеве.

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