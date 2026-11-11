Пенсионерам предусмотрели доплаты: кто и за что может получить дополнительные деньги в 2026 году

пенсия. / © УНИАН

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В Украине пенсионеры могут рассчитывать на разные надбавки и доплаты к пенсии. Впрочем, часть Пенсионный фонд назначает не автоматически — в некоторых случаях для получения дополнительных средств нужно лично обратиться с заявлением.

Какие обстоятельства дают право на повышение пенсионных выплат и на какие суммы можно рассчитывать, сообщило издание «На пенсии».

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В ПФУ отмечают, что размер отдельных доплат зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — в 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

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Перед обращением в Пенсионный фонд следует уточнить, на какие выплаты пенсионер имеет право и какие документы нужно подготовить. В частности, понадобятся паспорт, идентификационный код и другие справки, которые важны для назначения той или иной надбавки.

Содержание нетрудоспособных членов семьи

Пенсионеры, которые не работают, но содержат детей младше 18 лет, могут получать дополнительно 150 грн на каждого ребенка.

Для военных пенсионеров, уже на заслуженном отдыхе, предусмотрена другая сумма — 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В этом году это 1297,50 грн на каждого такого члена семьи.

Важное условие: родственник, на которого оформляется доплата, не должен получать собственную пенсию или государственную социальную помощь. Если в семье есть несколько пенсионеров, надбавку назначают только одному из них по общему выбору.

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Постоянный посторонний уход

Пенсионеры, нуждающиеся по состоянию здоровья постоянной помощи другого человека, при определенных условиях имеют право на специальную доплату к пенсии.

Чтобы ее оформить, нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и предоставить медицинское заключение, подтверждающее необходимость постороннего ухода. В то же время получать эту надбавку вместе с государственной социальной помощью по уходу нельзя.

Размещение в горных населенных пунктах

Пенсионеры, которые по меньшей мере шесть месяцев проживают или работают в горной местности, могут претендовать на повышение пенсии на 20% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Для получения доплаты сначала необходимо оформить удостоверение жителя горного населенного пункта в органе местного самоуправления. После этого следует подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд.

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Особые заслуги, реабилитация и статус ветерана войны

Для отдельных категорий людей законодательство предугадывает особые повышения к пенсии. Право на них и размер выплат зависят от конкретного статуса, наличия инвалидности и других обстоятельств.

В некоторых случаях такие доплаты можно получать одновременно с другими надбавками. Однако возможность сочетания выплат определяется отдельно — в соответствии с видом помощи и требованиями законодательства.

Сверхурочный страховой стаж

Пенсионеры, имеющие страховой стаж сверх установленной законом нормы, могут получать доплату за каждый полный год работы свыше этого показателя.

Ее размер составляет 1% от рассчитанной пенсии на каждый дополнительный год стажа. В то же время сумма доплаты за один год не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году это максимум 25,95 грн. Неполные годы сверхурочного стажа в расчет не включают.

Норматив страхового стажа зависит от даты назначения или перерасчета пенсии:

для пенсий, назначенных или перечисленных после 1 октября 2011: сверхурочной считается стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года: сверхурочный стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Пенсии в Украине — последние новости

Неправильно указана дата трудоустройства, отсутствует запись об увольнении или ошибка в названии предприятия — такие неточности могут случаться в электронной трудовой книжке. Они возникают как из-за ошибок работодателя при подаче отчетности, так и вследствие неточностей при оцифровке бумажных документов.

С 1 января 2027 может возрасти размер доплаты к пенсии за каждый год сверхурочного страхового стажа — от нынешних 25,95 грн до 28,78 грн. Дополнительные выплаты к пенсии назначаются гражданам, чей официальный страховой стаж превышает минимальный норматив, необходимый для назначения пенсии по возрасту.

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