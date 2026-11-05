Пенсионерам в ноябре начислят дополнительные деньги: кто получит надбавку

Пенсия / © Shutterstock

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В ноябре украинцы с малыми пенсиями получат дополнительные выплаты от государства. Деньги назначат для трех возрастных категорий, но главное условие — текущий размер выплаты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Кто имеет право на доплаты к пенсии по возрасту

Ранее программа возрастных надбавок была введена 1 апреля 2020 года по инициативе президента Украины.

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Сейчас дополнительные деньги назначаются тем, кто получает пенсию:

по возрасту;

за выслугой лет;

по инвалидности.

Вид пенсии и страховой стаж не имеют значения. Главное условие, чтобы общая выплата со всеми надбавками не превышала 10 340 гривен, ведь это уровень средней зарплаты в стране по состоянию на 2020 год.

Какой размер прибавки к пенсии в зависимости от возраста

Размер ежемесячной компенсации возрастает в соответствии с возрастом получателя:

300 гривен — для лиц от 70 до 75 лет;

456 гривен — для пенсионеров от 75 до 80 лет;

570 гривен — для людей, возраст которых превышает 80 лет.

Как получить возрастную доплату к пенсии

Обращаться в государственные органы или подавать дополнительные заявления не нужно. Все начисления производятся автоматически.

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Пенсионный фонд самостоятельно определяет право на выплату по данным государственных реестров сразу после достижения пенсионером 70, 75 или 80 лет. Денежные средства начисляются ежемесячно вместе с основной пенсией.

Уточнить сведения о назначении надбавки можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ или во время визита в сервисный центр.

Пенсия в Украине — последние новости:

Напомним, в ноябре расходы украинских пенсионеров возрастут из-за более дорогих продуктов, лекарств и коммуналки с началом отопительного сезона. При этом большинство 10 миллионов пенсионеров повышения пенсий не получат — их выплаты не изменятся. Однако для некоторых категорий граждан при определенных условиях все же предусмотрены дополнительные надбавки и доплаты.

Ранее мы писали, что с 1 января 2027 года в Украине может возрасти размер доплаты к пенсии за каждый год сверхурочного страхового стажа — с нынешних 25,95 гривны до 28,78 гривны.

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