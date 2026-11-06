Пенсионерам в ноябре насчитают дополнительные деньги: кто получит больше

В ноябре 2026 года пенсионные выплаты в Украине будут осуществляться без общего повышения

Реклама

В ноябре 2026 года пенсии в Украине будут выплачиваться без общей индексации, однако для пенсионеров сохранятся минимальные гарантированные выплаты и возрастные надбавки.

Об этом сообщил ПФУ.

Реклама

Пенсионеры, которые работают и не получили права апрельского перерасчета по состоянию на 1 марта, однако оно возникло позже, могут не ожидать в следующем году. Такие граждане имеют право отдельно обратиться в Пенсионный фонд для осуществления индивидуального перерасчета.

Реклама

Порядок проведения исчисления нового размера выплат закреплен в статье 42 закона №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и отдельным постановлением №10-1 правления ПФУ.

Согласно нормам законодательства, если по состоянию на начало марта гражданин не подпадал под условия автоматического перерасчета, однако получил такую возможность позже, то ему могут отдельно пересмотреть выплату.

Речь идет о соблюдении следующих условий: прошло с момента назначения или предварительного перерасчета пенсии 24 месяца и приобретен за это время дополнительный страховой стаж.

В случае, если после назначения или предварительного пересмотра суммы пенсии гражданин получил менее 24 месяцев стажа, то новый перерасчет станет возможным не ранее чем через два года после предварительного перерасчета.

Реклама

В случае, если после предварительного пересмотра пенсионер получил менее 24 месяцев стажа и прошло два года, то пенсию перечислят только на основе дополнительных лет стажа. Зарплата, по которой пенсия была исчислена ранее, при таком варианте не изменится.

Пенсии в Украине — последние новости

В ноябре некоторые категории граждан получат пенсию в максимальном размере. Это суммы, рассчитанные по специальным формулам и ограниченные 10 прожиточными минимумами для людей нетрудоспособного возраста.

Кроме того, в ноябре украинцы с малыми пенсиями получат дополнительные выплаты от государства. Деньги назначат для трех возрастных категорий, но главное условие — текущий размер выплаты.

Новости партнеров

Новости партнеров