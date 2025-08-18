Пенсионерам выплатят надбавки: кто может получить почти 1000 гривен

Для некоторых украинских пенсионеров предусмотрены бонусные выплаты

В Украине одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе из-за ухудшенного состояния здоровья, могут получить доплату к пенсии. На сегодня это — 944,40 гривны.

На эту доплату могут рассчитывать лица, получающие пенсию по возрасту, — это гарантирует Закон «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Для оформления надбавки следует обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов. Главный из них — медицинская справка от врачебно-консультационной комиссии (ВКК), в которой указано, что пенсионеру необходим постоянный уход. Если документ выдан еще в 2020 году и имеет отметку «бессрочно», его также могут принять.

Кроме справки ВКК, требуются:

документ о составе семьи

подтверждение, что нет трудоспособных родственников, которые могли бы осуществлять уход

собственное заявление в сервисный центр ПФУ

Если все условия выполнены, прибавка назначается в кратчайшие сроки.

