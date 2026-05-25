Пенсионеров массово просят уточнить данные для повышения выплат: как не потерять деньги

Украинским пенсионерам массово поступают сообщения о необходимости обновления данных для повышения выплат. В полиции срочно предупредили, что за этим стоят киберпреступники, пытающиеся разорить счета граждан.

Об этом сообщил начальник 1-го сектора управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области ГКП НПУ капитан полиции Богдан Крыжановский.

«Злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы новых правилах начисления пенсионных выплат. Такие объявления появляются в социальных сетях, мессенджерах или поступают в виде сообщений со ссылками на посторонние ресурсы», — отметил Крыжановский.

Для того чтобы у пенсионеров не возникло сомнений в правдивости сообщений, мошенники действуют от имени государственных учреждений. Они намеренно копируют и имитируют официальные сообщения от Пенсионного фонда Украины, используя его официальную стилистику, логотипы и формулировку ПФУ.

В таких фейковых уведомлениях граждан призывают срочно перейти по предоставленной ссылке и заполнить анкету якобы для получения дополнительных выплат или уточнения анкетных данных. Однако делать это категорически нельзя, ведь ссылки ведут на фишинговые сайты, которые внешне копируют официальные государственные ресурсы. Таким образом, человек собственноручно передает свои персональные данные злоумышленникам.

Ни в коем случае нельзя переходить по подобным ссылкам в сообщениях, а также указывать на сторонних сайтах свои персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые SMS-коды подтверждения.

«В результате эта информация попадает в злоумышленников, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированные списания средств», — подчеркивают правоохранители.

Как не стать жертвой киберпреступников

Чтобы надежно защитить свои деньги и не попасть на крючок злоумышленников, киберполиция призывает соблюдать четкие правила безопасности:

Используйте только официальные источники информации — сайты государственных учреждений и их проверенные страницы.

Проверяйте адрес сайта перед вводом любых данных — официальные государственные ресурсы всегда имеют домен gov.ua.

Не переходите по подозрительным или сокращенным ссылкам.

Не вводите персональные или банковские данные по сторонним ресурсам.

Не сообщайте сторонним лицам одноразовые коды подтверждения SMS.

Напомним, в Украине отдельные категории граждан имеют право на так называемые специальные пенсии, размер которых может превышать установленный максимальный уровень более чем в 25 тысяч гривен.

Речь идет, в частности, о судьях, прокурорах, военных, правоохранителях, ликвидаторах аварии на ЧАЭС и некоторых госслужащих. В то же время, на период военного положения для части таких выплат будут действовать ограничения и понижательные коэффициенты.

К слову, для выхода на пенсию по возрасту в Украине в 2026 году в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года требуется не менее 23 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

В Пенсионном фонде объясняют, что отказы в назначении пенсии чаще всего связаны с недостаточным или неподтвержденным стажем, ошибками в документах, неполным пакетом документов или недостоверными данными.

