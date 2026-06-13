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Пенсионеров могут полностью освободить от коммуналки: какая справка для этого нужна
Пенсионный фонд рассказал, кто может воспользоваться льготой и как ее оформить.
Пенсионеры, работавшие в сельской местности по определенным профессиям и продолжающие проживать там, могут воспользоваться 100% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Об этом пишет главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
Право на льготу имеют:
Педагогические работники
Медицинские и фармацевтические работники
Специалисты по защите растений
Работники музеев и библиотек
Работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования
Для назначения льготы необходимо иметь не менее трех лет стажа работы по соответствующей специальности. Также важен доход: среднемесячный доход семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев не должен превышать 4240 гривен.
Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. На членов семьи льготника она не распространяется.
Как оформить
Пенсионеру нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности. Сделать это можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, через ЦНАП, по почте или онлайн — через портал Пенсионного фонда или приложение «Действие».
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Напомним, в Украине часть граждан может выйти на пенсию досрочно до 60 лет. Это право имеют участники боевых действий (мужчины в 55 лет, женщины в 50), многодетные матери (в 50 лет), лица с инвалидностью по зрению I группы, больные гипофизарным нанизмом, а также работники, уволенные по сокращению штата не более чем за 1,5 года до пенсионного возраста при условии достаточного страха.
Также, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15319, предусматривающий зачисление в страховой стаж периодов работы, за которые работодатель не уплатил единый социальный взнос. Работники не должны терять стаж из-за недобросовестности работодателя. В случае принятия документа Пенсионный фонд будет обязан активнее взимать задолженность по ЕСВ.