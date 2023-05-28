Пенсионеры, которым не хватает стажа, могут получать социальную помощь

Для пенсионеров без достаточного количества стажа предусмотрена социальная помощь. Как получить такую помощь – рассказываем в материале ТСН.ua

Социальная пенсия по возрасту

Украинским гражданам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, выплачивается временная помощь, в общем смысле, социальная пенсия. Выплаты можно оформить по достижению 65 лет.

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа перечисчитывается каждые 6 мес. с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Назначение пособия вместо пенсии

Процедура назначения денежной помощи регламентирована Постановлением КМУ № 1098 от 27.12.2017 «О Порядке назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату». При этом получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат не менее 15 лет страхового стажа. Деньги будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.

Документы необходимы для назначения социальной помощи

Чтобы получать временную государственную помощь, человек должен обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания. В случае оформления пенсии не по прописке нужно добавить справку о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Предоставить нужно следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность пенсионера и его местожительство + ИНН.

Справку о страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера — в течение 5 рабочих дней).

Декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия.

Размер временной социальной помощи

Лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию, выплачивается государственная денежная помощь в размере, составляющем разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев., но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

С 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – с 2481 гривны до 2600 гривен. Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных выплат.

Кто из пенсионеров не получит денежную помощь?

Согласно законодательству Украины, не все пенсионеры, которым не хватает трудового стажа для оформления пенсии, имеют право на получение временной финансовой помощи от государства. Так, согласно п. 12 Постановления Кабмина № 1098 «О Порядке назначения временной государственной социальной помощи лицу, не работающему, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату» от 27 декабря 2017 года, соцпомощь пенсионерам не назначается в случае, если:

Лицо получает пенсию (в т.ч. социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода.

Кто-нибудь из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму более 50 тыс. гривен.

Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилого помещения (дома), заработок членов семьи, официально не трудоустроенных и т.п.).

В собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью или более одного автомобиля (другого транспортного средства, механизма)

Временная финансовая помощь пенсионерам, не имеющим достаточного пенсионного стажа, может назначаться вопреки некоторым вышеуказанным ограничениям по заключению комиссии, если в составе семьи есть человек с инвалидностью. Решение принимается после обследования материально-бытовых условий лица, обратившегося за назначением такой помощи.

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