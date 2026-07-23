Пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительные деньги: кому доступна надбавка

Пенсии

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Украинские пенсионеры, постоянно проживающие в горных населенных пунктах, могут получать дополнительную ежемесячную выплату. Однако надбавку не назначают автоматически – для ее оформления нужно подать заявление и подтвердить право на выплату.

Детальнее рассказали на портале "На Пенсии".

На доплату могут претендовать проживающие или работающие в населенных пунктах граждане с официальным статусом горных. Они находятся в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

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Право на выплату также могут обладать внутренне перемещенными лицами, которые фактически поселились в таких населенных пунктах и отвечают установленным требованиям.

Для назначения надбавки необходимо проживать или работать в горной местности не менее шести месяцев подряд. В то же время, человек не должен длительное время находиться за границей или платить единый социальный взнос по месту работы в другом населенном пункте.

Какой размер доплаты

Горная надбавка составляет 20% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а не от размера самой пенсии.

2026 прожиточный минимум для этой категории составляет 2361 гривну. Следовательно, размер ежемесячной доплаты – примерно 472 гривны.

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Прибавка не отменяет других доплат к пенсии. К примеру, человек может сразу получать горную и возрастную выплаты.

Как оформить надбавку

Для получения доплаты пенсионеру требуется:

оформить удостоверение жителя горного населенного пункта в органе местного самоуправления;

подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд;

дождаться проверки права на выплату.

Пенсионерам могут автоматически начислять возрастные надбавки, если их пенсия не превышает установленного законом размера. Для людей от 70 до 74 лет выплата составляет до 300 гривен, от 75 до 79 лет — до 456 гривен, а после 80 лет — до 570 гривен в месяц.

Напомним, украинцы, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж, могут существенно увеличить размер своих будущих выплат, если сознательно отложат выход на пенсию и продолжат работать.

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По данным Пенсионного фонда Украины, за каждый полный месяц отсрочки до 5 лет пенсия растет на 0,5%, например +6% за год или +12% за 2 года. Если отложить назначение пенсии более 5 лет, каждый дополнительный месяц прибавляет 0,75% — в частности, отсрочка пенсии на 6 лет повысит выплату на 54%.

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