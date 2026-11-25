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Немало украинских пенсионеров продолжают работать после выхода на заслуженный отдых и привыкли ждать ежегодного планового перерасчета выплат.

Однако, как сообщает издание «На пенсии», приобретенный дополнительный страховой стаж дает право увеличить размер пенсии значительно раньше.

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Для работающих пенсионеров Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предусматривает два варианта пересмотра выплат — автоматический и по личному обращению. Если после назначения пенсии человек продолжает официально работать и приобретает необходимый дополнительный страховой стаж, ему не обязательно ждать планового перерасчета в апреле, ведь увеличить выплату можно раньше, если самостоятельно подать соответствующее заявление.

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При пересчете учитываются следующие основные показатели:

количество месяцев страхового стажа, накопленного после назначения пенсии или последнего перерасчета;

заработную плату, которую пенсионер получал в течение этого периода.

Законодательство предусматривает автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам, а также возможность самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

Когда пенсия будет пересчитана автоматически

Ежегодный автоматический перерасчет проводится с 1 апреля. Главное условие — накопить не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или её предыдущего пересмотра, причём сделать это нужно до 1 марта.

Работать два года подряд без перерывов не обязательно — все периоды официальной работы, за которые уплачивались взносы, просто суммируются. Например, если пенсионер отработал год, уволился, а затем снова устроился на работу и в общей сложности набрал два года стажа, он имеет право на доплату.

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Стоит учесть, что при автоматическом пересчете учитывается только новый стаж, а размер текущей зарплаты не принимается во внимание. Поэтому иногда выгоднее обратиться за индивидуальным пересчетом.

Как добиться перерасчета пенсии, не дожидаясь апреля

Если пенсионер после предварительной проверки выплат уже накопил 24 месяца страхового стажа, ему не обязательно ждать апреля — можно сразу обратиться в Пенсионный фонд. Например, если необходимые два года дополнительного стажа были накоплены в мае, подать заявление можно сразу, не откладывая это до следующей весны.

Сделать это можно двумя способами:

лично подать заявление, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

подать заявление онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Повлияет ли новая зарплата на размер пересчитанной пенсии?

В Пенсионном фонде отмечают, что при индивидуальном перерасчете на сумму выплатможет повлиять не только новый стаж, но и заработок, полученный после выхода на пенсию или её предыдущего пересмотра.

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Новую зарплату учитывают в расчетах только в том случае, если это выгодно самому человеку. Если доход за последние два года позволяет увеличить размер пенсии, его обязательно учтут. Когда же текущая зарплата меньше и не дает прибавки, её просто игнорируют, обновляя выплату исключительно за счёт дополнительных месяцев стажа.

Пересчитают ли пенсию, если нет 24 месяцев стажа?

Возможна и другая ситуация: с момента назначения пенсии или предыдущего пересмотра уже прошло два года, но пенсионер за это время успел накопить менее 24 месяцев страхового стажа. Подать заявление на перерасчет в таком случае всё равно можно, однако заработок за этот период не будет учитываться — выплату пересчитают исключительно с учётом имеющегося дополнительного стажа.

Важно чётко различать эти два случая. Если человек полностью накопил 24 месяца страхового стажа, он получает право на перерасчёт с возможным учётом новой зарплаты, при условии, что это увеличит размер выплаты.

Если же прошло всего два календарных года, а полных двух лет стажа нет, пересмотр произойдет только с учетом дополнительных месяцев работы без перерасчета доходов. Таким образом, одного лишь истечения двух лет после выхода на пенсию недостаточно, чтобы в расчетах автоматически учитывалась новая заработная плата.

Как узнать свой страховой стаж перед перерасчетом пенсии

Перед подачей заявления на индивидуальный перерасчет следует убедиться, что все периоды официальной работы после выхода на пенсию или последнего пересмотра выплат зафиксированы в базе данных Пенсионного фонда. Сделать это можно самостоятельно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Данные о стаже и уплате взносов фонд получает из отчетности работодателей. Если за какой-либо месяц компания не представила отчет или не уплатила единый социальный взнос, этот период не будет зачтен. В случае обнаружения пропущенных месяцев или неточностей лучше заранее обратиться к работодателю и урегулировать разногласия, иначе при рассмотрении заявления может выясниться, что для перерасчёта не хватает необходимых 24 месяцев стажа.

Пенсии в Украине в 2026 году — последние новости

В Украине пенсионер, имеющий право на несколько видов пенсий, может выбрать только одну выплату. В то же время закон предусматривает исключения, когда пенсию разрешается сочетать с социальной помощью или получать средства из различных пенсионных систем.

Кроме того, в декабре 2026 года часть украинских пенсионеров может получать ежемесячную надбавку к пенсииразмером от 908 до 1038 гривен. Такую доплату за особые заслуги перед Украиной назначает Пенсионный фонд многодетным родителям, воспитавшим не менее пяти детей.

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