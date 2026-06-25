Пенсионеры могут не платить важный налог

Пенсионер / © Pexels

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Владение земельным участком обязывает к уплате налога, однако пенсионеры имеют законное право освобождаться от него. Правда, льгота на земельный налог распространяется не на всех пенсионеров.

Об этом свидетельствует информация от Главного управления ГНС в Черкасской области.

От уплаты земельного налога освобождаются отдельные категории граждан, в том числе пенсионеры по возрасту.

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Пенсионеры могут не платить земельный налог — список участков

Льгота по уплате налога на землю, предусмотренная для определенных в п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины физических лиц, распространяется на земельные участки по каждому виду их использования в пределах установленных норм:

для ведения личного сельского хозяйства — в размере не более 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,1 га;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;

для ведения садоводства — не более 0,12 га.

Если право на льготу возникает у плательщика в течение календарного года, освобождение от уплаты земельного налога применяется с месяца, следующего за тем, в котором такое право возникло. Если же право на льготу теряется в течение года, обязанность по уплате налога возникает с месяца, наступающего после месяца утраты такого права.

Как оформить льготу на земельный налог

Кроме того, отмечается, что в случае получения лицом права на льготу по уплате земельного налога в течение года, для его оформления можно обратиться в контролирующий орган по месту расположения земельного участка и предоставить документ, подтверждающий право на соответствующую льготу.

Следовательно, право на освобождение от уплаты земельного налога по определенным участкам предоставляется на основании документов, подтверждающих такое право, в частности, пенсионного удостоверения пенсионера по возрасту.

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Кроме того, от уплаты земельного налога также освобождаются физлица (в том числе и не относящиеся к льготным категориям) на период действия единого налога четвертой группы, если они являются владельцами земельных участков, земельных долей (паев) или землепользователями и передали такие участки или паи в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

К слову, пенсионеры, работавшие в сельской местности учителями, медиками, которые были работниками культуры, библиотек или специалистами по защите растений и продолжают там жить, имеют право на 100% скидку на коммунальные услуги и топливо.

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