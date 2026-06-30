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Пенсионеры могут оформить доплату более 2500 грн: что нужно знать
В Украине часть пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты к пенсии. Доплата может превышать 2500 грн и касается людей, который проживали на территориях, загрязненных после аварии на ЧАЭС.
В Украине отдельные категории пенсионеров могут получить дополнительную выплату к пенсии. В 2026 году размер такой доплаты может составлять до 2595 грн.
Об этом рассказывает портал "На Пенсии".
Речь идет о гражданах, которые проживали на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС.
Право на доплату имеют люди, которые по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993-го проживали в зонах безусловного обязательного или гарантированного добровольного отселения.
Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Именно поэтому в 2026 году сумма может превышать 2500 грн.
Порядок предоставления таких надбавок определен законодательством, в частности, законом №4695-IX "О Государственном бюджете-2026".
В 2026 году также изменили механизм подтверждения права на доплату. В рамках экспериментального проекта факт проживания на загрязненных территориях можно установить даже тогда, когда соответствующие данные отсутствуют в государственных реестрах.
Это касается случаев, когда информация отсутствует в паспорте гражданина, Едином государственном демографическом реестре или базе Государственной миграционной службы.
В такой ситуации пенсионеры могут обратиться в специальные комиссии, созданные при областных военных администрациях. В настоящее время в Украине работают восемь таких комиссий.
Подать документы для подтверждения права на доплату следует до 30 сентября 2026 года.
Ожидается, что новый механизм позволит большему количеству пенсионеров, в том числе пострадавших от аварии на ЧАЭС, получить надлежащие выплаты.
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