Пенсионеры могут оформить доплату более 2500 грн: что нужно знать

Пенсионер

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В Украине отдельные категории пенсионеров могут получить дополнительную выплату к пенсии. В 2026 году размер такой доплаты может составлять до 2595 грн.

Об этом рассказывает портал "На Пенсии".

Речь идет о гражданах, которые проживали на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС.

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Право на доплату имеют люди, которые по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993-го проживали в зонах безусловного обязательного или гарантированного добровольного отселения.

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Именно поэтому в 2026 году сумма может превышать 2500 грн.

Порядок предоставления таких надбавок определен законодательством, в частности, законом №4695-IX "О Государственном бюджете-2026".

В 2026 году также изменили механизм подтверждения права на доплату. В рамках экспериментального проекта факт проживания на загрязненных территориях можно установить даже тогда, когда соответствующие данные отсутствуют в государственных реестрах.

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Это касается случаев, когда информация отсутствует в паспорте гражданина, Едином государственном демографическом реестре или базе Государственной миграционной службы.

В такой ситуации пенсионеры могут обратиться в специальные комиссии, созданные при областных военных администрациях. В настоящее время в Украине работают восемь таких комиссий.

Подать документы для подтверждения права на доплату следует до 30 сентября 2026 года.

Ожидается, что новый механизм позволит большему количеству пенсионеров, в том числе пострадавших от аварии на ЧАЭС, получить надлежащие выплаты.

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Ранее сообщалось, что в июле в Украине будет индивидуальное повышение пенсий. Кто из пенсионеров получит возрастные доплаты и как работающим увеличить выплаты самостоятельно — в материале.

Напомним, пенсионеры по возрасту могут не платить налог за свою землю. Однако такая льгота действует не для всех. По данным налоговиков, закон освобождает от этого налога только отдельные категории граждан.

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