Пенсионеры могут получить 20% к пенсии: у кого есть право на надбавку

Пенсия.

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Некоторые украинцы могут получать на 20% больше пенсионных выплат, однако такая доплата предусмотрена не для всех. Право на повышение зависит от официального статуса населённого пункта, где проживает пенсионер.

Об этом говорится в Законе «О статусе горных населенных пунктов в Украине».

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Речь идет о жителях населенных пунктов, имеющих статус горных в соответствии с украинским законодательством.

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Право на повышение имеют:

пенсионеры, проживающие в населенном пункте со статусом горного;

люди, работающие в таких населённых пунктах;

внутренне перемещенные переехавшие лица;

студенты.

В то же время сам факт регистрации в горной местности не гарантирует получение доплаты. Населенный пункт должен быть официально внесен в соответствующий перечень территорий, которым предоставлен статус горных. При определении статуса учитываются высота над уровнем моря, климатические условия и особенности рельефа.

В основном такие населенные пункты расположены в западных областях Украины: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской. Важно то, что человек должен фактически проживать или работать в горной местности не менее шести месяцев подряд.

Для назначения выплаты пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на надбавку. В частности необходимо удостоверение жителя горного населенного пункта, которое выдают органы местного самоуправления.

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Пенсия в Украине — последние новости

Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила, что мошенники распространяют в соцсетях ложную информацию о якобы новых дополнительных выплатах к пенсиям. Их размер — от 3200 до 5300 грн в зависимости от региона проживания и трудового стажа.

В сентябре 2026 года некоторые украинцы получат адресную пенсионную помощь. Ее минимальный размер составит 10 020 грн . В частности, право на такие выплаты в связи с потерей кормильца имеют члены семей военных, погибших/умерших во время службы, семьи пропавших без вести военных, защищая Украину от российской агрессии.

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