Пенсионеры могут получить доплату в размере более 1000 грн: что нужно для оформления такой выплаты

Деньги / иллюстративное фото

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Часть украинских пенсионеров получает небольшие выплаты, но государство предусмотрело для них различные доплаты. Некоторые надбавки начисляются автоматически, а для оформления других необходимо собрать документы и подать заявление.

В частности, дополнительные деньги могут получить люди, достигшие 80 лет, если они соответствуют определенным требованиям. В Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета пояснили, при каких именно условиях назначается такая доплата.

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Кто имеет право на надбавку к пенсии

Украинские пенсионеры в возрасте от 80 лет имеют право на ежемесячное денежное пособие по уходу, которое в 2026 году составляет 1 038 гривен. Однако одного лишь преклонного возраста для получения этой надбавки недостаточно, ведь кандидаты должны соответствовать нескольким четким критериям, в частности:

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дожить до 80 лет;

проживать самостоятельно и не иметь трудоспособных родственников, которые могут обеспечить уход;

получать пенсию по возрасту;

иметь заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

В 2027 году размер этой выплаты планируется пересмотреть и изменить

С 1 января 2027 года в Украине ожидается обновление основных социальных показателей, в том числе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Именно от него зависит денежная помощь по уходу, которая составляет ровно 40% от этой нормы.

В настоящее время при прожиточном минимуме в 2 595 гривен пенсионеры получают 1 038 гривен, однако впроектегосударственного бюджета на 2027 год предусмотрено повышение этого минимума до 2 878 гривен, соответственно надбавка пенсионерам увеличится до 1 151 гривны.

Как оформить надбавку за уход

Для того чтобы оформить надбавку за уход, пенсионерам необходимо собрать и предоставить в Пенсионный фонд следующие документы:

заявление по установленной форме;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

декларацию об имущественном положении и доходах;

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода.

Перед подачей документов следует внимательно проверить все данные, особенно в медицинском заключении, ведь именно эта справка является одним из обязательных условий назначения выплаты.

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Пенсия в Украине — последние новости

Если Пенсионный фонд допустил ошибку при назначении или перерасчете пенсии, пенсионер может недополучить часть денег или надбавку. Специалисты советуют подать письменную жалобу, четко указать, какие данные или документы необходимо проверить, и запросить выписку из расчета пенсии, чтобы увидеть, какой стаж и заработок были учтены.

Напомним, что пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за границей или проживающие на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или банке, посредством видеосвязи, через приложение «Дія.Підпис» или через зарубежные дипломатические представительства Украины.

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