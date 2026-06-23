Пенсионеры могут получить дополнительную выплату: что для этого нужно

Выплаты

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В Винницкой городской территориальной общине пересмотрели условия предоставления финансовой поддержки для престарелых и представителей других социально уязвимых слоев населения.

Об этом пишет "Суспільне Вінниця”.

Главное изменение касается увеличения допустимого ежемесячного заработка граждан, при котором они вправе претендовать на деньги из местного бюджета. Если раньше воспользоваться этой услугой могли только те неработающие пенсионеры, доход которых не превышал 3100 гривен, то отныне планку подняли до 3500 гривен.

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Городской голова Винницы Сергей Моргунов подчеркнул, что этот шаг позволит защитить значительно большее количество оказавшихся в тяжелом материальном положении горожан.

«Коррекция критерия позволит существенно увеличить количество людей, которые получат поддержку. По предварительным расчетам, число получателей вырастет почти вдвое и достигнет около 13,5 тысяч человек», — сообщил Моргунов.

Он также добавил, что в профильном министерстве и местных подразделениях прорабатывают механизм привлечения к этой программе тех пенсионеров, которые, несмотря на почтенный возраст, продолжают официально работать.

Кто может рассчитывать на деньги

Рассчитывать на ежеквартальный бонус имеют право граждане, официально зарегистрировавшие или задекларировавшие свое место жительства на территории Винницкой общины.

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Отдельное внимание было уделено и вынужденным переселенцам, которые из-за боевых действий покинули собственные дома и переехали в областной центр.

«Право на выплату также предусмотрено для внутренне перемещенных лиц, фактически проживающих в Виннице и имеющих соответствующую справку, выданную департаментом социальной политики городского совета», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Каким будет размер выплат

В 2026 году размер фиксированной муниципальной помощи составляет 1000 гривен в квартал. Пожилым людям, которые раньше не участвовали в программе и обращаются за деньгами впервые, необходимо лично посетить органы социальной защиты.

Для этого нужно подать только одно заявление вместе с базовым пакетом документов в Правобережное или Левобережное управление социальной защиты населения города Винницы.

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Сделать это нужно один раз в течение текущего года, после чего начисления будут производиться согласно утвержденному графику. Гражданам, которые уже состоят на учете и получают субсидии, средства поступят на карточные счета автоматически.

Пенсия в Украине — последние новости

В Украине участники боевых действий ежемесячно получают прибавку к пенсии в размере 25% от минимальной пенсии по возрасту. Размер дополнительной выплаты — 647 грн в месяц. Кроме того, ветеранам войны и лицам с инвалидностью в результате войны выплачивают дополнительную целевую помощь — 40 гривен ежемесячно.

Отметим, с 1 июля размер пенсии будет автоматически перечислен для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Впрочем, законодательство предусматривает ограничения для пенсионеров с более высокими выплатами. Пенсии не возрастут для тех, у кого общая пенсия превышает 10340,35 грн.

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